O Corinthians voltou a vencer após dez jogos e encerrou o jejum ao bater o Mirassol, na Neo Química Arena, na noite desta sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols da equipe, o lateral-esquerdo Bidu comemorou o resultado e destacou a entrega do elenco para conquistar os três pontos.

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— Deu tudo certo. Depois de muita luta, conseguimos a vitória. Sabemos da nossa entrega, da nossa luta. Fico muito feliz em ajudar a equipe com mais um gol. Glória a Deus, deu tudo certo, os três pontos vieram! — afirmou o jogador depois da partida.

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Bidu também ressaltou a importância do apoio da torcida corintiana, especialmente atuando em casa. O lateral valorizou a presença da Fiel e dedicou o resultado aos torcedores.

— Sabemos da importância da Fiel, do fator casa. Eles não deixam de nos apoiar, eles merecem, o nosso time merece — completou.

Com a vitória, o Corinthians chega aos 36 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o time tem o clássico com o São Paulo pela frente. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com mando de campo tricolor.

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