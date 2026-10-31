Vitória do Corinthians liga o alerta no Botafogo

Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o Botafogo é um dos times que ainda não se livraram do risco de rebaixamento. E, com a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, sexta, o Alvinegro carioca está a apenas três pontos do Z4: 39 a 36

Torcida organizada do Botafogo protesta e cobra melhora: 'Paciência acabou'

Curiosamente, apenas três equipes vêm de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Uma é o Botafogo e outra, justamente, seu próximo rival, o Atlético-MG (o Coritiba completa esse trio em má fase).

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A boa notícia, para a torcida alvinegra, é que a partida de quarta-feira será no Nilton Santos, onde o time saboreou a última vitória na competição. Foi no 1 a 0 sobre a lanterna Chapecoense, no dia 17, no único triunfo em seis jogos sob o comando de Tite. Desde então, o elenco foi superado pelo Internacional (3 a 0) e pelo Remo (2 a 1), duas equipes do Z4.

Vindo de derrotas para o Flamengo (3 a 2) e Cruzeiro (1 a 0), o Atlético está na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e na decisão da Sul-Americana. Por isso, o time mineiro, que tem poucas chances de garantir vaga na Libertadores via Brasileirão, deve ir a campo, contra o Botafogo, com equipe alternativa.

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Depois do jogo com o Galo, o Botafogo enfrenta, na sequência, Corinthians (fora), São Paulo e Bahia (ambos em casa) e Santos (Vila Belmiro).

Ingressos a partir de R$ 10

Ciente da importância da vitória contra o Galo, a diretoria do Botafogo colocou ingressos à venda a partir de R$ 10. O valor se refere à entrada meia da Leste Superior.

VALORES DOS INGRESSOS

LESTE SUPERIOR

Inteira: R$20,00

Meia: R$10,00

LESTE INFERIOR

Inteira: R$60,00

Meia: R$30,00

OESTE INFERIOR

Inteira: R$80,00

Meia: R$40,00

SUL (Visitante)

Inteira: R$40,00

Meia: R$20,00