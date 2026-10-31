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Palmeiras luta contra maior desafio no ano antes de duelo com o Vasco

Alviverde é o clube da Série A do Brasileirão com mais jogos disputados na temporada e segue vivo em três frentes

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
31/10/2026 05:10
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Técnico do Palmeiras observa a vitória sobre o Athletico.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nenhuma equipe da elite do futebol brasileiro disputou tantas partidas quanto o Palmeiras na atual temporada. Em dez meses, o time alviverde entrou em campo 63 vezes. O número pode chegar a 71 caso a equipe avance à final da Copa do Brasil, diante do Vasco.

+ Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras

O calendário intenso tem impacto direto no desgaste do elenco. Além dos compromissos pelos clubes, há também as partidas pelas seleções nacionais, incluindo a disputa da Copa do Mundo, torneio que contou com sete representantes do Palmeiras.

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Entre os jogadores de linha com mais minutos em campo na temporada, o Palmeiras tem cinco representantes, incluindo os dois primeiros da lista: o volante Marlon Freitas e o zagueiro Murilo. Gustavo Gómez, Flaco López e Andreas Pereira completam a lista.

Os cinco jogadores são considerados titulares da equipe comandada por Abel Ferreira e devem seguir à disposição para a maior parte dos minutos nesta reta final da temporada. Para controlar o desgaste físico, a comissão técnica tem optado por rodar algumas peças, mas de maneira diferente da adotada em 2025.

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Se, na última temporada, Abel Ferreira optou por priorizar as Copas em detrimento da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o cenário é diferente em 2026. A mudança ocorre após uma temporada marcada por três vice-campeonatos e duas eliminações diante do maior rival.

Agora, o objetivo é a conquista da tríplice coroa. Para administrar o desgaste do elenco, Abel Ferreira tem adotado um modelo de rotação mista, com alterações pontuais por setor, mas sem abrir mão de algumas das principais referências da equipe.

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Para isso, Abel aproveita as suspensões de alguns jogadores e opta por preservar outros. Um exemplo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Murilo, Andreas Pereira, Flaco López e Piquerez ficaram fora da equipe, alguns por suspensão e outros por opção da comissão técnica.

- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã. Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar. É cansativo falar sobre jogos pós-data Fifa, jogos em gramados sem condições, sobre jogadores que não descansam. Dizem que é impossível lutar pelas três competições, e o Palmeiras comprova o contrário - destacou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após empate sem gols com o Santos.

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Jogadores de linha com mais minutos disputados em 2026

Ranking de jogadores de linha com mais minutos em 2026: Marlon Freitas (Palmeiras) 4.485; Murilo (Palmeiras) 4.268.
Ranking de minutagem dos jogadores de linha do futebol brasileiro (Foto: Arte Lance!)

O levantamento considera os números até 19 de outubro de 2026 e contabiliza todas as partidas disputadas por atletas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no ano. Os dados foram fornecidos pelo Sofascore, parceiro do Lance!.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o Vasco, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe enfrenta o Remo, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro, antes de reencontrar o Cruz-Maltino na disputa por uma vaga na decisão.

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