Palmeiras luta contra maior desafio no ano antes de duelo com o Vasco
Alviverde é o clube da Série A do Brasileirão com mais jogos disputados na temporada e segue vivo em três frentes
Nenhuma equipe da elite do futebol brasileiro disputou tantas partidas quanto o Palmeiras na atual temporada. Em dez meses, o time alviverde entrou em campo 63 vezes. O número pode chegar a 71 caso a equipe avance à final da Copa do Brasil, diante do Vasco.
+ Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras
O calendário intenso tem impacto direto no desgaste do elenco. Além dos compromissos pelos clubes, há também as partidas pelas seleções nacionais, incluindo a disputa da Copa do Mundo, torneio que contou com sete representantes do Palmeiras.
Entre os jogadores de linha com mais minutos em campo na temporada, o Palmeiras tem cinco representantes, incluindo os dois primeiros da lista: o volante Marlon Freitas e o zagueiro Murilo. Gustavo Gómez, Flaco López e Andreas Pereira completam a lista.
Os cinco jogadores são considerados titulares da equipe comandada por Abel Ferreira e devem seguir à disposição para a maior parte dos minutos nesta reta final da temporada. Para controlar o desgaste físico, a comissão técnica tem optado por rodar algumas peças, mas de maneira diferente da adotada em 2025.
Se, na última temporada, Abel Ferreira optou por priorizar as Copas em detrimento da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o cenário é diferente em 2026. A mudança ocorre após uma temporada marcada por três vice-campeonatos e duas eliminações diante do maior rival.
Agora, o objetivo é a conquista da tríplice coroa. Para administrar o desgaste do elenco, Abel Ferreira tem adotado um modelo de rotação mista, com alterações pontuais por setor, mas sem abrir mão de algumas das principais referências da equipe.
Para isso, Abel aproveita as suspensões de alguns jogadores e opta por preservar outros. Um exemplo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Murilo, Andreas Pereira, Flaco López e Piquerez ficaram fora da equipe, alguns por suspensão e outros por opção da comissão técnica.
- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã. Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar. É cansativo falar sobre jogos pós-data Fifa, jogos em gramados sem condições, sobre jogadores que não descansam. Dizem que é impossível lutar pelas três competições, e o Palmeiras comprova o contrário - destacou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após empate sem gols com o Santos.
Jogadores de linha com mais minutos disputados em 2026
O levantamento considera os números até 19 de outubro de 2026 e contabiliza todas as partidas disputadas por atletas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no ano. Os dados foram fornecidos pelo Sofascore, parceiro do Lance!.
Próximos jogos do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o Vasco, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe enfrenta o Remo, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro, antes de reencontrar o Cruz-Maltino na disputa por uma vaga na decisão.
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