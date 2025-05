Ronaldo detona candidatos a presidente da CBF: ‘Farinha do mesmo saco’

Marcando presença no Grande Prêmio da Emilia Romagna de Fórmula 1, realizado em Ímola, Ronaldo Fenômeno acompanhou a corrida diretamente da garagem da Ferrari, a convite da equipe italiana. Durante o evento, o pentacampeão mundial também foi questionado sobre a disputa nas eleições da CBF após o afastamento de Ednaldo Rodrigues.

continua após a publicidade

Em meio à atmosfera vibrante do paddock da Fórmula 1, Ronaldo Fenômeno não se esquivou ao ser questionado sobre a crise institucional que envolve a Confederação Brasileira de Futebol. Crítico contundente do atual modelo de gestão da entidade, o ex-jogador lamentou a repetição dos mesmos padrões nas disputas eleitorais e a falta de perspectivas reais de mudança.

— Não é novidade para ninguém. O que estamos vivendo agora já vivemos outras vezes. A gente vive um momento terrível. O mais impressionante é que não vemos uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse, com o poder na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Não tem nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro — disse Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Sem Ednaldo, CBF pode ter 8º presidente diferente em apenas 13 anos; entenda

— Muda a página, mas o livro é o mesmo. É tudo farinha do mesmo saco. É uma pena, porque o futebol brasileiro tem um potencial tão grande. Tem talento, jogadores... Bastaria fazer uma reforma importante para a gente ter esperança de disputar títulos novamente e reconectar a Seleção Brasileira com o torcedor — completou.

O pentacampeão do mundo tentou concorrer a presidência da CBF no último pleito. Contudo, não teve apoio político. No antigo cenário, todas as federações se posicionaram a favor de Ednaldo Rodrigues, que venceu as eleições de maneira unânime e sem concorrente.

continua após a publicidade

— Isso não vai mudar. Vai maquiar as coisas que estão acontecendo, mas vai continuar a mesma história, escândalo, corrupção. Vão mudar os nomes, mas nada vai mudar — finalizou o fenômeno.

Ronaldo Fenômeno no grid do GP de Ímola (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Afastamento de Ednaldo Rodrigues

A decisão sobre o afastamento de Ednaldo Rodrigues é de autoria do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJRJ. O magistrado também determinou que o vice Fernando Sarney seja nomeado interventor e convoque novas eleições.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão acontece quatro dias após o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima não comparecer a uma oitiva convocada por Zefiro para esclarecer a denúncia de que a assinatura do coronel havia sido fraudada no documento que homologou um acordo que garantiu a eleição de Ednaldo Rodrigues à presidência na eleição de 2022.