Na disputa pela eleição da CBF, o Grêmio não acompanhou a maioria dos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e da LFU (Liga Forte União do Futebol Brasileiro), que declararam apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Tampouco, é favorável a Samir Xaud. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na noite de sábado (17), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente gremista, Alberto Guerra, explicitou pela primeira vez sua visão sobre o tema.

— Hoje teve uma reunião entre as duas ligas, e uma das conclusões era o açodamento da eleição da CBF. Tudo que é açodado e rápido tem muita chance de não dar certo. Só que nessa reunião também foi apresentado outro candidato, como sendo dos clubes, supostamente. Eu disse: 'olha, estamos cometendo o mesmo erro deles, elegendo um que não sei qual o projeto, que vem com uma pseudo-bandeira de ser dos clubes, de ser algo novo, quando, na verdade, já está lá, é vice do atual, compôs com ele nem uma, nem duas, nem três vezes'. Sabemos de outras ligações — disparou Guerra, em referência a Reinaldo.

Alberto Guerra quer mais tempo para o Grêmio

Não se posicionar imediatamente sobre a eleição da CBF faz parte da estratégia de cautela do Grêmio. O presidente do clube criticou reiteradamente o 'açodamento' dos clubes, que, para ele, representa hipocrisia. Guerra quer mais tempo para pensar no assunto.

— É engraçado. Por um lado criticam o que, supostamente, a CBF ou Brasília está fazendo. Só que está fazendo talvez até pior, açodadamente, colocando alguém que não tinha me ligado. Não sei qual é o seu projeto, por que, com uma bandeira que, se a gente vê o que é continuidade e o que é novo, não é bem assim. A gente achou melhor esperar um pouco mais, para escutar os projetos, as pessoas. Isso em uma reunião às 11h. De lá até aqui muita coisa aconteceu. Já tenho até uma opinião mais formulada. Vou continuar agora os contatos, depois do jogo, apesar do horário, e amanhã — concluiu.