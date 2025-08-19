Vitória vê chances de rebaixamento aumentarem no Brasileirão
Se mantiver atual aproveitamento, o Rubro-Negro será rebaixado
- Matéria
- Mais Notícias
O empate amargo contra o Juventude materializou o risco que o Vitória corre depois de perder pontos preciosos em casa no Brasileirão. Com o jogo na mão, o Rubro-Negro deixou a vitória escapar e viu as chances de queda para a Série B aumentarem ainda mais.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Agora no Juventude, Carpini esclarece saída do Vitória e rebate: ‘Não sou arrogante’
Futebol Nacional18/08/2025
- Vitória
Carille se decepciona em empate com Juventude e pede ‘mais malandragem’ ao Vitória
Vitória16/08/2025
- Vitória
Kayzer desabafa após empate do Vitória com Juventude: ‘Vontade é de esculachar’
Vitória16/08/2025
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
De acordo com dados levantados pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time comandado por Fábio Carille pulou de 41,3% para 49% de chance de queda depois desta 20ª rodada. A situação só não é pior que a de Juventude, Fortaleza e Sport.
A UFMG também estipula 49 pontos como a meta para zerar, matematicamente, qualquer chance de jogar a Segundona em 2026, mas, a partir dos 46 pontos, as probabilidades são bem pequenas, abaixo de 1%.
Probabilidades de rebaixamento dos times na segunda metade da tabela:
- Atlético-MG - 5,2%;
- Internacional - 11,2%;
- Grêmio - 12,4%;
- Corinthians - 25,1%;
- Santos - 25,9%;
- Vasco - 31,2%;
- Vitória - 49%;
- Juventude - 64,1%;
- Fortaleza - 70,9%;
- Sport - 86,8%.
O Vitória tem, neste momento, 31,6% de aproveitamento na Série A. Se mantiver esse desempenho até o final do campeonato, a pontuação máxima atingida será de 36 pontos, o suficiente para carimbar matematicamente a vaga na Série B do ano que vem.
+ Agora no Juventude, Carpini esclarece saída do Vitória e rebate: ‘Não sou arrogante’
Resultados recentes pesam para o Vitória
Se o início do trabalho de Fábio Carille foi promissor, o torcedor já começa a ficar a com um pé atrás em meio a sequência de cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota.
Três desses empates ainda não entram na mente do torcedor, que via o time vencer até os últimos minutos antes de deixar os três pontos escaparem, contra Sport, Palmeiras e Juventude, todos no Barradão. Para se ter uma ideia, os seis pontos desperdiçados colocariam o Vitória na 11ª primeira colocação.
Os comandados de Fábio Carille agora vão tentar se recuperar às 21h da próxima segunda-feira (horário de Brasília) diante do líder Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias