Vitória vê chances de rebaixamento aumentarem no Brasileirão

O empate amargo contra o Juventude materializou o risco que o Vitória corre depois de perder pontos preciosos em casa no Brasileirão. Com o jogo na mão, o Rubro-Negro deixou a vitória escapar e viu as chances de queda para a Série B aumentarem ainda mais.

De acordo com dados levantados pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time comandado por Fábio Carille pulou de 41,3% para 49% de chance de queda depois desta 20ª rodada. A situação só não é pior que a de Juventude, Fortaleza e Sport.

A UFMG também estipula 49 pontos como a meta para zerar, matematicamente, qualquer chance de jogar a Segundona em 2026, mas, a partir dos 46 pontos, as probabilidades são bem pequenas, abaixo de 1%.

Probabilidades de rebaixamento dos times na segunda metade da tabela:

Atlético-MG - 5,2%;

Internacional - 11,2%;

Grêmio - 12,4%;

Corinthians - 25,1%;

Santos - 25,9%;

Vasco - 31,2%;

Vitória - 49%;

Juventude - 64,1%;

Fortaleza - 70,9%;

Sport - 86,8%.

O Vitória tem, neste momento, 31,6% de aproveitamento na Série A. Se mantiver esse desempenho até o final do campeonato, a pontuação máxima atingida será de 36 pontos, o suficiente para carimbar matematicamente a vaga na Série B do ano que vem.

Carille comanda o Vitória contra o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Resultados recentes pesam para o Vitória

Se o início do trabalho de Fábio Carille foi promissor, o torcedor já começa a ficar a com um pé atrás em meio a sequência de cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota.

Três desses empates ainda não entram na mente do torcedor, que via o time vencer até os últimos minutos antes de deixar os três pontos escaparem, contra Sport, Palmeiras e Juventude, todos no Barradão. Para se ter uma ideia, os seis pontos desperdiçados colocariam o Vitória na 11ª primeira colocação.

Os comandados de Fábio Carille agora vão tentar se recuperar às 21h da próxima segunda-feira (horário de Brasília) diante do líder Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.