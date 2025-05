Favorito a subtituir Ednaldo na CBF responde a processo por fraude em hospital

O médico Samir Xaud, principal nome cotado para assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é réu em um processo de improbidade administrativa em tramitação na Justiça de Roraima. A ação, movida pelo Ministério Público estadual, acusa Xaud de envolvimento na falsificação de documentos durante o período em que foi diretor-geral do Hospital Geral de Roraima (HGR). Segundo o MP, as fraudes ocorreram entre 2017 e 2020 e resultaram em um prejuízo estimado de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.

De acordo com a denúncia, os documentos foram adulterados para simular a prestação de serviços médicos que não teriam sido executados, como plantões, exames, procedimentos cirúrgicos e uso de equipamentos hospitalares. A manobra teria beneficiado a empresa Coopebras, contratada pela Secretaria de Saúde de Roraima. Além de Xaud, outros diretores do hospital e fiscais do contrato também são alvos da ação.

O promotor Igor Costa sustenta que houve um “expediente fraudulento” com o objetivo de permitir pagamentos indevidos à empresa. Segundo ele, os gestores informaram a realização de atendimentos e serviços médicos que não foram comprovadamente oferecidos à população.

A eleição para a presidência da CBF está marcada para o próximo dia 25. A entidade é comandada interinamente por Fernando Sarney após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, no último dia 15. Xaud, que foi eleito para presidir a Federação Roraimense de Futebol a partir de 2027, ganhou força na disputa interna e lidera as articulações pelo cargo.

Samir Xaud divide a rotina entre a medicina, a gestão esportiva e os negócios. É proprietário de um centro de treinamento em Boa Vista voltado para práticas de saúde, bem-estar e atividades físicas. A experiência na área médica também inclui atuação como diretor do Hospital Geral de Roraima, um dos maiores do estado, além de consultório na área de infectologia.

A candidatura de Samir ainda depende do registro oficial de chapa, exigindo o apoio mínimo de oito federações estaduais e cinco clubes. No entanto, com o suporte antecipado de 19 entidades, ele já se posiciona como favorito na disputa. A eleição da CBF está marcada para o dia 25 de maio.

Nota da defesa de Samir Xaud:

“O Escritório Morais Advogados esclarece que o processo em questão não apresenta qualquer indício de irregularidade por parte do Dr. Samir Xaud, cuja conduta — tanto na vida pública quanto na privada — sempre foi pautada pelo estrito cumprimento das leis da República. Tal circunstância será devidamente demonstrada nos autos, no momento oportuno.

Ressaltamos, ainda, que não existe qualquer impedimento legal ou judicial que obste o Dr. Samir Xaud de assumir ou exercer funções públicas ou cargos em entidades associativas.

O histórico de integridade e compromisso público marca a trajetória do Dr. Samir Xaud. Ao longo de sua carreira, sempre atuou com transparência, responsabilidade e respeito às instituições, sendo reconhecido por sua conduta ética e dedicação ao interesse coletivo.”