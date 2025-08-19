Fortaleza encerra preparação para encarar o Vélez; veja provável escalação

O Fortaleza visita o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (19), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. Após 0 a 0 na ida, os times decidirão a vaga no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina).

O Tricolor do Pici vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, fora de casa, pelo Brasileirão. Vivendo momento difícil, o time é o vice-lanterna da competição nacional, com 15 pontos. Assim, uma eventual classificação representaria um ânimo para o restante da temporada.

O técnico Renato Paiva preservou alguns atletas no revés contra os cariocas, escalando um time alternativo. Assim, diante do Vélez, o português tende a escalar força máxima. Desfalques incluem nomes como Kuscevic, Matheus Rossetto, Matheus Pereira, Pochettino e Moisés.

Com isso, uma provável escalação do Fortaleza contra o Vélez é: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior; Pikachu (Herrera), Deyverson e Breno Lopes.

Treino do Fortaleza. A equipe encara o Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores (Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC)

Fortaleza encaminha reforço

O Fortaleza encaminhou um acerto com o volante Pablo Roberto, do Casa Pia, de Portugal. Vivendo fase negativa na temporada, o Tricolor está no mercado buscando reforços que possam contribuir para uma recuperação.

Pablo Roberto tem 25 anos e vem de três temporadas na equipe portuguesa. São 58 jogos pelo Casa Pia, com quatro gols e seis assistências.

O meio-campista iniciou a sua carreira como profissional no Atlético-GO. Depois, transferiu-se para Portuguesa-RJ, Vila Nova, Bahia e Remo, último time antes de sua ida para o futebol europeu.