Marcelo Kiremitdjian, mais conhecido como Marcelo Djian, nasceu em São Paulo no dia 6 de novembro de 1966. Revelado pelo Corinthians, o defensor ficou conhecido por unir raça, posicionamento preciso e boa saída de bola. Sua estreia no time profissional ocorreu no Campeonato Brasileiro de 1987, sob o comando do técnico Chico Formiga. O Lance! te conta por onde anda Marcelo Djian.

A carreira

Ainda jovem, integrou uma geração talentosa ao lado de nomes como Ronaldo (goleiro) e Márcio (volante). Em pouco tempo, conquistou espaço na zaga titular e se tornou peça fundamental para o Corinthians levantar o título paulista de 1988 e, dois anos depois, o Campeonato Brasileiro de 1990. Foi dele a jogada que originou o gol de Viola contra o Guarani, na final estadual de 1988, um dos momentos mais lembrados daquela campanha.

De acordo com o Almanaque do Corinthians, de Celso Dario Unzelte, Djian atuou em 342 partidas pelo Timão, com 152 vitórias, 121 empates, 69 derrotas e quatro gols marcados. Sua consistência e liderança em campo o tornaram um dos nomes mais respeitados pela torcida alvinegra no período.

A experiência internacional e a volta ao Brasil

Em 1993, quando vivia grande fase no Corinthians, Marcelo recebeu uma proposta irrecusável do Lyon, da França. Ele se tornou o primeiro brasileiro a defender o clube francês, abrindo caminho para outros compatriotas que viriam depois. No Lyon, permaneceu até 1997, somando mais de 100 partidas, sendo reconhecido pela regularidade defensiva e pelo espírito competitivo. Conquistou a Copa Intertoto da UEFA em 1997 e foi vice da Copa da Liga Francesa em 1995–96.

No retorno ao Brasil, assinou inicialmente com o Goiás, mas rapidamente foi contratado pelo Cruzeiro, a pedido do técnico Nelsinho Baptista. Na equipe mineira, formou boas duplas de zaga com Wilson Gottardo e João Carlos. Vestindo a camisa celeste, foi campeão mineiro em 1998, vice do Brasileirão e da Copa do Brasil no mesmo ano, e conquistou a Copa do Brasil de 2000.

Em 2001, transferiu-se para o Atlético Mineiro, onde jogou até 2003, encerrando sua carreira profissional aos 37 anos.

Por onde anda Marcelo Djian?

Após pendurar as chuteiras, Marcelo Djian se manteve ligado ao futebol. Ele se tornou empresário e passou a trabalhar como representante de jogadores, função que lhe permite utilizar toda a experiência acumulada nos gramados e no mercado internacional.

Mantém também um relacionamento próximo com o Lyon, clube que defendeu por quatro temporadas e pelo qual continua atuando como ponte para observação e indicação de talentos brasileiros ao futebol europeu. Essa ligação com o clube francês é uma marca de sua vida pós-jogador, fortalecendo laços que começaram nos anos 1990.

Com um perfil discreto fora de campo, Marcelo Djian segue sendo lembrado com carinho por torcedores de Corinthians, Cruzeiro e Lyon, que reconhecem sua trajetória vitoriosa e a seriedade com que sempre defendeu as camisas que vestiu.

Clubes em que Marcelo Djian atuou