Ronaldo acredita em reta final emocionante e Botafogo campeão do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2024 está nas rodadas decisivas, e a disputa pelo título segue viva entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, todos com chances matemáticas de levar o troféu, e ainda Flamengo e Internacional, que têm condições mínimas. Mas para Ronaldo Nazário, um clube se destaca como favorito neste ano: o Botafogo.

Três vezes melhor jogador do mundo, Ronaldo revelou, em entrevista à Betfair, que, na sua opinião, o time de General Severiano é o maior candidato ao título. Para o pentacampeão mundial, este campeonato nacional é um dos mais acirrados dos últimos anos.

— O Brasileirão é bastante conhecido pela imprevisibilidade, e nesta temporada não foi diferente. Tivemos vários times buscando o título, várias equipes fazendo um trabalho positivo, liderando a competição e fazendo campanhas consistentes. Destaco muito o trabalho feito neste ano pelo Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e o Internacional.

Falando sobre as equipes, o embaixador avaliou o que chamou sua atenção em cada um dos times postulantes ao título, e destaca a resiliências das equipes.

— Coloco o Botafogo como principal favorito, por ter aprendido a disputar os pontos corridos; ano passado bateu na trave, e neste ano vem muito forte e com grandes chances de vencer. O Fortaleza está se consolidando como uma equipe estruturada e com grandes possibilidades de levar um título de relevância nacional em breve, o Palmeiras pela sua soberania e o Internacional se destacou pela consistência de estar sempre na briga pelo lado de cima da tabela, e atualmente por jogar o melhor futebol do segundo turno do campeonato mesmo após a tragédia no Rio Grande do Sul que afastou o clube de suas atividades por algumas semanas.

Ronaldo falou sobre a força do time carioca, campeão da Libertadores 2024 no último sábado (30) e que lidera a competição nacional. O Glorioso depende apenas dele mesmo para levantar a taça.

— O Botafogo tem mostrado uma regularidade impressionante ao longo do Brasileirão. A equipe conseguiu se impor em momentos decisivos e conta com um elenco muito bem montado, com grandes jogadores de seleção como é o caso do Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e o Almada. Para mim, é o principal favorito para ser o campeão.

No entanto, o ex-atacante alertou sobre a experiência do Palmeiras, atual bicampeão do torneio, que está na segunda colocação, a três pontos do do líder alvinegro.

— O Palmeiras possui uma tradição muito forte no Brasileiro. Nos últimos dez anos esteve entre os três primeiros em quase todas as oportunidades, eles realmente sabem como conquistar o título e lidar com essa pressão de estar na parte de cima da tabela. Abel conhece bem como conduzir a equipe em momentos decisivos, o que torna o clube um forte concorrente também.

Sobre o Fortaleza, Ronaldo elogiou a campanha histórica do clube do nordeste brasileiro.

— O Fortaleza tem sido uma grande realidade positiva no campeonato. É um time vibrante, com uma torcida apaixonada e que se faz presente no Castelão para apoiar o time. Mesmo sendo o azarão entre os três, não há como descartar a possibilidade de uma reta final de campeonato emocionante para os cearenses. Com certeza nos próximos anos brigarão pelo título.

Ronaldo concluiu sua entrevista à Betfair indicando qual o segredo para este momento decisivo do Brasileirão e como levar o título para casa.

— Nessa reta final, qualquer deslize pode ser fatal para um time ser campeão. É necessário calma, sabedoria e que todo mundo esteja concentrado para esse objetivo final. Emoção não vai faltar nesses últimos jogos do brasileiro.

As equipes voltam a campo nesta quarta-feira (4) para a penúltima rodada do campeonato nacional. O Botafogo enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 19h30 (de Brasília), e pode se consagrar campeão caso vença o Colorado e o Palmeiras tropece contra o Cruzeiro, no Mineirão, no mesmo horário.

Taça do Brasileirão. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

