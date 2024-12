Brasileirão: veja as chances de rebaixamento dos clubes após a 36ª rodada

A 36ª rodada do Brasileirão chegou ao fim neste domingo (1) com atualização nas chances de rebaixamento dos clubes. Red Bull Bragantino empatou com o Cruzeiro, assim como o Fluminense, que ficou no 1 a 1 com o Athletico Paranaense. Veja as probabilidades de queda segundo o site "Infobola":

De acordo com o portal do matemático Tristão Garcia, tanto Red Bull Bragantino (18º) quanto Criciúma (17º) tem 82% de chances de rebaixamento no Brasileirão. Ambos têm 38 pontos, na zona da degola. Atlético-GO e Cuiabá já caíram para a Série B.

Com 40 pontos, o Fluminense tem 26% de chances de rebaixamento, na 16ª posição. Juventude (42) tem 5%, Athletico Paranaense (42) tem 4% e Atlético-MG (44) tem 1%. Com os resultados da rodada, Vasco (44), Grêmio (44) e Vitória (45) não têm mais chances matemáticas de queda.

Veja os próximos jogos dos clubes ainda com chances de queda:

37ª rodada

Vasco x Atlético-MG

Criciúma x Flamengo

São Paulo x Juventude

Fluminense x Cuiabá

Athletico Paranaense x Red Bull Bragantino

38ª rodada

Juventude x Cruzeiro

Red Bull Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico Paranaense

Palmeiras x Fluminense

Chances de título no Brasileirão:

Fortaleza e Internacional, que começaram a rodada ainda com chances de título no Brasileirão, agora não podem mais ser campeões. O Tricolor perdeu para o Vitória, enquanto o Colorado foi derrotado pelo Flamengo. Líder com 73 pontos, o Botafogo tem 79% de chances de título, enquanto o Palmeiras, com 70, tem 21%. Nas próximas rodadas, o Alvinegro encara Internacional e São Paulo, enquanto o Alviverde duela contra Cruzeiro e Fluminense.