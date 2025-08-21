Fluminense encontra reposição de Jhon Arias

Após a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, o Fluminense temia perder um de seus principais jogadores e não encontrar uma reposição à altura. O colombiano era peça-chave do esquema tricolor e deixou o clube após a disputa do Mundial de Clubes, com despedida no Maracanã contra o Cruzeiro. Poucos jogos depois, a resposta começou a aparecer em dupla: Kevin Serna e Agustín Canobbio assumiram o protagonismo no ataque e vêm apresentando números expressivos.

Nos últimos seis jogos em que atuaram juntos, os dois somam oito participações diretas em gols, segundo dados do Sofascore. No 2 a 0 sobre o América de Cali, Serna marcou um gol e Canobbio deu assistência. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o uruguaio marcou e Serna distribuiu duas assistências. No jogo de ida contra o América de Cali, na Colômbia, Serna não marcou, mas Canobbio foi decisivo novamente, balançando as redes. Na Copa do Brasil, diante do Internacional, Canobbio voltou a marcar no jogo de ida. Contra o Grêmio, na vitória por 1 a 0, nenhum dos dois participou diretamente dos gols, mas Canobbio se destacou pelo volume de jogo. Já no duelo contra o Inter no Beira-Rio, o colombiano deu a assistência para o gol tricolor, mantendo sua boa fase.

Além do impacto coletivo, a evolução individual também chama atenção. Canobbio já igualou a melhor temporada goleadora da carreira – nove gols, marca alcançada em 2024 pelo Athletico-PR. Agora, com menos jogos, repete o feito pelo Fluminense em 2025. Serna, por sua vez, soma oito gols e vem se consolidando como peça importante. Diante do Fortaleza, foi um dos protagonistas com participação em dois gols e deixou o campo sob aplausos da torcida.

A comparação com Arias é quase inevitável. Assim como o colombiano, que demorou para se adaptar ao futebol brasileiro – só se firmou em 2022, um ano após chegar – Serna também passa por processo semelhante. Hoje, apresenta mais confiança, melhor desempenho e tem sido decisivo. Canobbio, por outro lado, sempre manteve dedicação tática, ajudando defensivamente e garantindo intensidade pelos lados. Agora, soma isso à eficiência ofensiva.

O Fluminense ainda não tem um jogador com as mesmas características de Arias, mas encontrou uma nova forma de jogar – pontas rápidos, que atacam a última linha, recompõem bem e oferecem mobilidade ao setor ofensivo. Um cenário que devolveu competitividade ao time de Renato Gaúcho.

Serna e Canobbio juntos em Fluminense x América de Cali (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista.