Botafogo disputa Copa Intercontinental na próxima semana; veja confrontos

Campeão da Libertadores, o Botafogo pode conquistar o Campeonato Brasileiro esta semana e, a partir da próxima, inicia sua trajetória em busca do título da Copa Intercontinental. A competição deste ano será disputada no Qatar, e tem formato diferente daquele que o torcedor brasileiro se acostumou.

A Copa Intercontinental substitui o Mundial de Clubes da Fifa no formato que foi disputado ao longo das últimas duas décadas. O Mundial, agora, será disputado a cada quatro anos e reunirá 32 equipes, e a primeira edição está marcada para o meio da próxima temporada. Campeão da América, o Botafogo também estará nesse torneio, junto com Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Mas o tradicional duelo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Uefa Champions League vai se manter anualmente — isso, claro, considerando que a equipe sul-americana alcance a decisão, o que nem sempre aconteceu nos últimos anos.

É justamente nesse ponto que a Copa Intercontinental mudou, e para pior considerando as equipes sul-americanas. Isso porque até o ano passado o campeão da Libertadores entrava direto na semifinal, assim como o campeão europeu. Agora, o vencedor da Champions disputa apenas a decisão, enquanto a equipe sul-americana foi “rebaixada” e precisa disputar uma fase preliminar.

Botafogo encara o Pachuca na Copa Intercontinental

Assim, o Botafogo começa a disputa nas quartas de final da competição e encara o Pachuca, do México, detentor da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida acontece no próximo dia 11, no Estádio 974, em Doha.

Caso supere os mexicanos, o Botafogo terá pela frente o Al Ahly, do Egito, campeão da Ligas dos Campeões da África e que está na semifinal porque já venceu um dos playoffs do torneio. O jogo também está marcado para o 974, no dia 14 de dezembro.

A grande decisão acontece no dia 18, diante do Real Madrid, atual campeão europeu. A final da Copa Intercontinental será no Lusail, maior estádio do Qatar e palco da final da Copa do Mundo de 2022. A data da decisão também coincide com da final daquele Mundial.