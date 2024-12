Botafogo garante G8 do Brasileirão e deixa Corinthians e Bahia perto da Libertadores

A vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no último sábado (30), em Buenos Aires (ARG), abriu mais uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o grupo de classificados havia aumentado para sete clubes após a conqiusta do Flamengo da Copa do Brasil. Agora, no entanto, a competição nacional passa a ter um G8.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão matematicamente garantidos na Libertadores. Com isso, apenas duas vagas seguem em disputa, com Bahia e Corinthians despontando como favoritos. O sétimo e o oitavo colocado, no entanto, terão que disputar as fases prévias da competição, enquanto os demais já estão garantidos na fase de grupos.

Probabilidades de classificação para a Libertadores

Bahia: 81,7%

Corinthians: 81,4%

Cruzeiro: 32,6%

Vitória: 2,7%

Grêmio: 1,4%

Vasco: 0,18%

* De acordo com levantamento do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Título do Botafogo abriu mais uma vaga na próxima Copa Libertadores através do Brasileirão (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

