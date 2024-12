Artur Jorge define novo foco do Botafogo: Brasileirão ou Mundial?

Em entrevista coletiva, após o título do Botafogo na Libertadores, Artur Jorge definiu o novo foco do time para a reta final da temporada. O Alvinegro venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, neste sábado (30).

- Por mérito nosso estamos no Mundial. Que chegará a seu tempo. Porque até lá temos Internacional e São Paulo para ganhar, porque quero ganhar o título Brasileiro. Hoje vamos festejar, espero ter dormido bem ontem, porque hoje não vamos dormir. Depois vamos para o Rio, nos preparar para os jogos contra Internacional e São Paulo. Depois pensamos no que tem mais adiante - disse o português.

Em festa e no topo da América, o time de John Textor lidera o Brasileirão e pode ser campeão nesta quarta-feira (4), caso vença o Internacional, e o Palmeiras tropeçe.

Além de carimbar seu lugar no Intercontinental, em dezembro, o Botafogo garantiu a última vaga do Mundial de Clubes de 2025. O Glorioso se junta a Flamengo, Fluminense e Palmeiras como os representantes brasileiros na competição.

Artur Jorge é o maior treinador do Botafogo?

Artur Jorge revelou que esse foi o jogo mais importante da sua carreira. Ele acrescentou ainda que foi a vitória mais saborosa. O título coloca o português como um dos maiores treinadores da história do clube.

- Não tenho preocupação de ser o melhor, o pior, o terceiro ou quarto técnico na história do Botafogo. Pra mim, aquilo que é importante é este troféu que aqui está, que é nosso, da equipe. O que nós conseguimos hoje aqui é a minha meta. É hoje, sempre, será no futuro, onde quer que eu esteja. Meu objetivo será sempre, lado a lado com os meus jogadores, caminhar para conquistar títulos. Muito fiz hoje porque ajudei e contribuí na minha melhor parte, naquilo que eu consigo dar o meu melhor, para que eles pudessem fazer um jogo com esta dimensão. Um jogo épico, volto a dizer.

