São Paulo nas quartas: adversários, reforços em pauta, metas traçadas e valor da premiação

O São Paulo conhecerá o adversário das quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (21). A decisão será entre LDU, do Equador, e Botafogo, rival brasileiro e algoz do último ano.

As quartas de final serão em setembro, entre os dias 17 e 24. Algo já alivia o lado tricolor: independente do adversário, a decisão será em casa.

LDU ou Botafogo? Entenda as preocupações do São Paulo

Não existe um lado mais ou menos fácil quando se trata de qual adversário o São Paulo pode enfrentar nas quartas. De um lado, o LDU carrega um histórico recente que assusta o Tricolor.

Em 2023, pela Copa Sul-Americana, a equipe do Equador eliminou o time do Morumbis nos pênaltis. A eliminação, inclusive, aconteceu em casa. Além disso, o jogo de ida seria em Quito, que fica a 2850 metros de altitude.

O Botafogo foi o algoz mais recente. Atual campeão da Libertadores, a equipe carioca eliminou o São Paulo em 2024, nas quartas de final, também após uma disputa de pênaltis. Crespo, inclusive, foi questionado na última coletiva de imprensa sobre qual caminho preferia, mas não cravou.

- Amanhã, cervejinha, televisão, e olhar o rival. Vai ser bonito ter um dia livre depois de muito tempo - brincou.

São Paulo decidirá quartas de final em casa (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)

São Paulo poderá ter reforços na Libertadores

O São Paulo terá novidades na lista de inscritos para a Libertadores. Recentemente, anunciou o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que antes estava na Itália. Agora, se prepara para anunciar Maílton, lateral-direito.

Com isso, Tolói deve entrar no lugar de Ruan, enquanto Maílton no lugar de Lucas Ferreira, provavelmente. Os dois jogadores deixaram o time, mas ainda estavam inscritos. Segundo o regulamento, as modificações só poderiam ser feitas a partir das quartas.

Metas e premiação

O São Paulo atingiu a meta esportiva e financeira ao chegar à próxima fase. O ideal, segundo o que o clube esperava, era se classificar pelo menos até as quartas. Com isso, já tem garantido cerca de 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.

O Tricolor foi eliminado antes do previsto no Paulista e na Copa do Brasil. Avançar ainda mais na Libertadores, além do desejo de erguer a taça após 20 anos, ajuda também pensando nos cofres.

