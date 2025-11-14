Neste sábado 15/11, dois jogos de rodadas atrasadas do Brasileirão, serão jogados pelos dois times que disputam o título do campeonato. O Flamengo vai ao Recife enfrentar o Sport (18h30), e o Palmeiras tem mais um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro (21h). Com apenas dois jogos, rodada pode decidir o Brasileirão.

Além dessa briga pelo título nacional, o Sport já está rebaixado, mas o Santos ainda respira por aparelhos a sua esperança de se salvar do rebaixamento. Um ingrediente que deve apimentar ainda mais a rivalidade do clássico e promete deixar mais emocionante esse final de semana sem rodada completa.

Os reservas mais titulares do Brasil

Se por um lado há a boa notícia de que Bruno Henrique só terá que pagar multa ao STJD e está liberado para jogar, o técnico Filipe Luís tem 11 desfalques para a partida: Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas seleções jogando a Data Fifa. E Allan, Pedro, Léo Ortiz e Jorginho estão no departamento médico.

Para o jogo contra o Sport, "só" há três meias disponíveis no elenco: Pulgar, De la Cruz e Saúl. O "só" foi entre aspas mesmo, pois tenho certeza que 100% dos clubes brasileiros gostaria de ter esse trio de meio campistas disponíveis em seu elenco. Claro, na necessidade de alguma substituição, demandará improvisos. Mas, um trio de meio campo desse quilate, é garantia de qualidade técnica.

No ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino, o recém liberado Bruno Henrique e Wallace Yan disputam vagas. Também é um ataque de respeito e que, mesmo jogando fora de casa contra um time que vai jogar solto pois já está rebaixado, o Flamengo tem tudo para vencer e seguir na luta do título

Título ou rebaixamento

O clássico entre Santos e Palmeiras envolve os dois lados da tabela, além de toda a rivalidade, o que implica em um jogo com um peso enorme para o campeonato. Quando digo que a rodada pode decidir o Brasileirão, também me refiro a que uma vitória do Palmeiras, além de deixar o Verdão com uma mão na taça, empurra o Peixe para um poço que será muito difícil de sair.

Neymar do Santos na partida entre Flamengo x Santos pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Abel Ferreira também terá que escalar um time que provavelmente não tenha escalado ainda, já que não contará com Gómez, Piquerez, Martínez, Torres, Sosa, López e Vitor Roque, todos convocados. Além de Allan, Andreas Pereira, Weverton, Evangelista e Paulinho, que estão ou suspensos ou no DM. Há um certo grau de dificuldade em enfrentar um clássico decisivo sem muitos dos seus principais jogadores. Hora de mostrar a chamada "força do grupo".

Provavelmente, mesmo com times desfalcados, Flamengo e Palmeiras devam vencer seus jogos, carimbando a ida para a segunda divisão de Sport e Santos. Qualquer resultado diferente disso pode ser chamado de inesperado e pouco provável. Ou simplesmente de "futebol".

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

