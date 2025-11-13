Palmeiras arma logística especial para convocados e mira ter artilheiro contra o Santos
Verdão promoverá retorno dos sete atletas em voos fretados
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras, líder da corrida pelo título do Brasileirão, terá logística personalizada para o retorno dos convocados após os compromissos desta Data Fifa. Com isso, cresce a possibilidade de o atacante Flaco López, artilheiro do time na temporada, estar à disposição da comissão técnica já no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo sábado (15).
+ Palmeiras enfrenta maratona e deve viajar à final da Libertadores após duelo com o Grêmio
Diferente dos demais atletas convocados, Flaco disputará apenas uma partida, na véspera do clássico. Assim, terá cerca de 24 horas para retornar em voo fretado ao Brasil, a tempo do duelo.
O atacante será avaliado por membros do departamento médico durante o trajeto, mas a tendência é que fique à disposição no banco de reservas.
O restante dos convocados retorna ao Brasil após o término da janela de amistosos internacionais, marcada para o dia 18 de novembro, também em voos fretados. A logística havia sido definida previamente pela diretoria, devido aos diferentes trâmites de cada local de saída dos atletas.
Após o clássico contra o Santos, o Palmeiras volta a campo no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, diante do Vitória. Vitor Roque, por sua vez, aproveitará carona na aeronave da presidente Leila Pereira para retornar ao Brasil após a partida da Seleção.
- Falaram que é muito bom (avião da presidente Leila Pereira), que tem até cama. O Fabrício Bruno até falou: 'vou buscar uma vaguinha nesse voo também'. Falaram que o avião é confortável, esse eu não conheço ainda - disse Vitor Roque, em entrevista coletiva da Seleção Brasileira em Londres.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Jogadores convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Brasil: vitor Roque (atacante);
- Argentina: Flaco López (atacante);
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante);
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias