Retrospectiva 2024: Diniz: ‘Nunca tive resultados tão ruins’

A temporada 2024 começou para o técnico Fernando Diniz com dois cargos: Fluminense e Seleção Brasileira. Mas logo o treinador teve a primeira decepção do ano: no dia 4 de janeiro, ele foi demitido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, apesar de ter contrato até o meio do ano. Um dia após retomar o cargo, o mandatário da CBF optou por antecipar o fim da passagem de Diniz pela Seleção Brasileira, substituindo-o por Dorival Júnior.

Em 2023, Fernando Diniz comandou a Seleção Brasileira em seis jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. No entanto, os resultados não agradaram. Após início com duas vitórias, o treinador acumulou quatro partidas consecutivas sem vitórias, sendo três derrotas em sequência.

Fernando Diniz comandou a Seleção Brasileira em seis partidas, em 2023 (Foto: Vítor Silva/CBF)

- Não esperava (a saída). Era um trabalho difícil de renovação. Fui julgado por seis jogos. Mas tinha muita confiança. Teve momentos de resultados ruins, mas sabia que ia trazer frutos bons, é uma convicção e era compartilhada internamente – comentou, posteriormente, Fernando Diniz.

Em fevereiro, Diniz conquista mais um título com o Fluminense

Diniz continuou comandando o Fluminense e, no fim de fevereiro, conquistou mais um título com o Tricolor carioca. No dia 29, a equipe derrotou a LDU por 2 a 0, no Maracanã, e foi campeão da Recopa Sul-Americana. O Flu espantou uma fantasma após dois vices consecutivos para a equipe equatoriana, na Libertadores 2008 e na Sul-Americana 2009.

Em maio, o contrato de Fernando Diniz com o Fluminense foi renovado até dezembro de 2025. Mas a sequência de maus resultados no Brasileiro causou a demissão em 24 de junho. Após a derrota no clássico para o Flamengo, a diretoria do clube se reuniu e optou pelo encerramento do trabalho.

Apesar das classificações às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, a campanha no Brasileirão foi determinante para a queda. O Tricolor ocupava a lanterna da competição com apenas seis pontos em 11 rodadas.

Diniz deixou o Fluminense com três títulos conquistados (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Diniz encerrou a segunda passagem no Fluminense com três títulos conquistados: Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca. E entrou na história como um dos nomes mais vitoriosos do clube, com duas conquistas inéditas.

Em setembro, Diniz é contratado pelo Cruzeiro

Fernando Diniz está confirmado como técnico do Cruzeiro para 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois de três meses desempregado, Fernando Diniz foi anunciado como técnico do Cruzeiro em 23 de setembro, em substituição a Fernando Seabra, e com contrato até o fim de 2025. Ele estreou com classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas a sequência de resultados não foi boa: a primeira vitória veio apenas na sétima partida.

No Brasileiro, o desempenho do Cruzeiro era muito ruim, e a equipe foi caindo na classificação. A esperança era a conquista do título da Copa Sul-Americana, mas a Raposa também não jogou bem na final contra o Racing e perdeu por 3 a 1, em Assunção.

Fernando Diniz reconheceu, após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Mineirão, no dia 4 de dezembro, na penúltima rodada do Brasileiro, que estava decepcionado com os resultados obtidos no comando do Cruzeiro:

- Nunca tive resultados tão ruins em minha carreira. É algo inédito e estou procurando aprender com o que está acontecendo. Estou muito frustrado por não entregar o que a torcida merece – desabafou.

Em dezembro, é anunciada a demissão de Diniz pelo Cruzeiro

Dois dias depois, a imprensa divulgou a informação de que Diniz não continuaria no clube em 2025, apesar do contrato em vigor. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, o treinador afirmou que se sentia “desrespeitado” com a informação. No dia seguinte, no entanto, reuniu-se com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e teve a confirmação de que continuaria sendo o técnico da equipe na próxima temporada, apesar de ter conseguido apenas três vitórias em 15 partidas.