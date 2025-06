Diretor executivo do São Paulo revela que tentou contratar destaques do Botafogo

Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, deu entrevista à rádio GZH e revelou que tentou contratar diversos jogadores do Botafogo que estavam jogando este Mundial de Clubes.

Entre os jogadores, foram citados nomes como John, Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus.

De acordo com a explicação de Rui Costa, os contatos chegaram a avançar em determinados casos, mas com John Textor assumindo a SAF do clube carioca, a "bala" do Botafogo teria sido maior e mais forte.

- O São Paulo teve a chance de contratar e não pôde finalizar a negociação, não por incompetência do seu executivo, do seu diretor de futebol, do seu presidente… Porque na última hora a bala na agulha foi muito mais forte que a nossa. Ou seja, não te faltam instrumentos de gestão, não te faltam instrumentos de conhecimento, não te faltam instrumentos de atuação no mercado. Te falta o quê? Dinheiro - explicou Rui Costa durante a entrevista.

Igor Jesus foi um dos nomes que estava no radar de Rui Costa (Foto: Yuri Cortez/AFP)<br>

Postura do São Paulo no mercado atualmente

O São Paulo está adotando um comportamento muito cauteloso no que diz respeito ao mercado. O time tem em mente que a situação financeira deve ser prezada e que só buscará novas contratações na próxima janela de transferências em caso de extrema necessidade.

O ataque era visto como prioridade, por conta da lesão sofrida por Calleri. Com a contratação de Dinenno, o Tricolor deve ser pontual se for olhar novamente ao mercado.

No mercado, o São Paulo deve procurar um atleta que compense economicamente falando. Isto é, com uma folha salarial condizente, além de não envolver grandes valores para sua contratação.Um caminho seria buscar alguém que chegue sem custos, em modelos parecidos com o de Cédric.