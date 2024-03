⚽ COMO FOI A PARTIDA?



O primeiro tempo foi marcado por muita cera da LDU, enquanto o Fluminense buscou o jogo apesar das dificuldades para furar a defesa equatoriana. Ainda assim, o Tricolor criou boas oportunidades, mas Germán Cano não conseguiu aproveitar as chances para abrir o placar em boa atuação do goleiro Domínguez. O fim da etapa inicial foi marcado por uma treta entre as duas comissões técnicas.



No segundo tempo, o Fluminense iniciou a partida com John Kennedy no lugar de Felipe Melo, e o Urso assustou em sua primeira finalização pelo lado de fora da rede. No entanto, a equipe de Fernando Diniz encontrou muitas dificuldades para criar jogadas com a bola rolando. Aos 30 minutos, Arias aproveitou uma bola cruzada do lado direito e cabeceou no cantinho para marcar o primeiro gol do Time de Guerreiros. Pouco depois, JK foi expulso por um pisada no adversário. Ainda assim, o Tricolor não diminuiu o ritmo, sofreu um pênalti e o colombiano anotou mais um gol para definir a partida e espantar o fantasma da LDU.