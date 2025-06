Após um domingo (29) de folga, o elenco do Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira (30), às 15h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. O Tricolor Gaúcho inicia a segunda semana de treinamentos durante a pausa nas competições por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Nos primeiros treinamentos após os dez dias de recesso recebidos pelos atletas, o foco esteve na parte física, com avaliações e trabalhos, principalmente, de força. Desde a última quarta-feira (25), as atividades táticas passaram a ser incorporadas.

Grêmio fará jogo-treino na quarta-feira (2)

A comissão técnica de Mano Menezes dará continuidade a isso na semana que se inicia. Na quarta-feira (2), às 15h, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio realizará um jogo-treino com o Aimoré, líder da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. A atividade servirá para colocar o que tem sido trabalho em prático e recuperar o ritmo de jogo do elenco.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A próxima partida oficial do Grêmio será contra o São José, no dia 8 de julho, terça-feira, às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela Recopa Gaúcha. No dia 13, domingo, às 20h30min, o Imortal volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG.