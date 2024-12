Retrospectiva 2024: Marcelo vai do bom início ao fim de passagem melancólica no Fluminense

Grande contratação do Fluminense em 2023, Marcelo viveu altos e baixos em 2024 e encerrou a passagem pelo clube de forma polêmica e melancólica. O Lance! relembra a última temporada do jogador com a Armadura Tricolor.

Com reapresentação tardia por conta da disputa do Mundial de Clubes em dezembro de 2023, o camisa 12 teve sua pré-temporada comprometida devido a decisão da Recopa Sul-Americana. O clube via a competição como grande objetivo do primeiro semestre, mas também como a oportunidade de quebrar um tabu contra a LDU em finais.

No entanto, Marcelo atuou por apenas 13 minutos e sofreu uma lesão no tendão do pé direito. Apesar disso, o lateral-esquerdo atuou no duelo de volta por 23 minutos e contribuiu na conquista de mais um inédito título na história do Fluminense. Embora não tenha sido protagonista, o jogador dava sinais de estar mais preparado fisicamente do que em relação a quando chegou.

O camisa 12 viveu seu auge em maio, sendo decisivo e marcando três gols em um intervalo de quatro partidas, sendo dois na Libertadores, contra Cerro Porteño e Alianza Lima, e um no Brasileirão, diante do Juventude. Com Fernando Diniz, o lateral-esquerdo não tinha sua titularidade discutida, mas novas lesões atrapalharam o desempenho do atleta.

Chegada de Mano no Fluminense afeta Marcelo

Por conta da má campanha do Fluminense no Brasileirão, Fernando Diniz foi demitido e Mano Menezes assumiu o comando do Tricolor. No entanto, Marcelo não foi relacionado para os quatro primeiros jogos do novo treinador por conta de dores musculares na coxa direita.

O jogador voltou a atuar contra o Palmeiras, foi titular na semana seguinte contra o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas sofreu uma nova lesão muscular no duelo de volta, no Maracanã. Após entrar na segunda etapa, o jogador sentiu a coxa em uma finalização e ficou em campo por apenas cinco minutos.

Enquanto se recuperava de lesão, Diogo Barbosa sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma artroscopia. Com isso, Marcelo recuperou a titularidade com Mano Menezes no início de setembro, mas voltou para o banco de reservas nos dois jogos de quartas de final da Libertadores após a recuperação de seu concorrente.

Marcelo lamenta lesão muscular no duelo entre Fluminense e Juventude, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Briga com Mano e saída polêmica

Insatisfeito com o banco de reservas, Marcelo protagonizou uma discussão pública com Mano Menezes em novembro. No duelo entre Fluminense e Grêmio válido pelo Brasileirão, o comandante chamou o jogador para colocá-lo em jogo, mas se incomodou com um toque do técnico em seu ombro.

Na sequência, o gaúcho desistiu da entrada do camisa 12 e optou por um outro atleta para entrar na partida. No dia seguinte, o Fluminense anunciou a rescisão de contrato com Marcelo por conta do clima insustentável entre o jogador e o treinador.

Com a saída, Marcelo deu seguimento a outros negócios e tornou-se uma espécie de garoto-propaganda do América-RN, cujo seu grupo é investidor da SAF do clube do Rio Grande do Norte. No entanto, o atleta fez diversas publicações nas redes sociais se declarando ao Tricolor Carioca e acompanhando a luta contra o rebaixamento.

Homenagem em Xerém

Em setembro, Marcelo também foi homenageado pelo Fluminense por ter sido um dos maiores casos de sucesso de Xerém. O local dos jogos das equipes de base foi rebatizado e ganhou o nome de Estádio Marcelo Vieira em um evento que contou com a presença do jogador.

Na época, o jogador falou sobre o legado que deixava para os jovens que atuavam na base do Fluminense. Além de ter o nome rebatizado, o Estádio Marcelo Vieira foi repaginado com pinturas que lembravam a história do lateral-esquerdo com o Tricolor.

- Isso aqui faz parte do que eu sempre quis fazer, que é deixar um legado para os meus filhos e para todas as crianças do Fluminense. É uma baita homenagem do presidente e do clube, relembrando a época de Xerém. Me emocionei quando vi os professores, alguns que trabalharam comigo entre 2002 e 2006, quando vi o meu filho Liam, que está seguindo meus passos no Fluminense e terá a oportunidade de jogar no estádio com o nome do pai, e quando lembrei do meu filho Enzo, que não está aqui. Isso não tem preço - disse o atleta.

Embora não tenha tido o fim de ciclo desejado, Marcelo deixou o Fluminense com três títulos conquistados e com um legado para a base. E apesar da má impressão deixada no fim, o lateral-esquerdo segue acompanhando o Tricolor e não esconde o carinho pelo clube que o formou.