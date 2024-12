Cruzeiro: Diniz admite que nunca teve resultados tão ruins

O técnico Fernando Diniz reconheceu, após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Mineirão, nesta quarta-feira (4), que está decepcionado com os resultados que vem obtendo no comando do Cruzeiro. No clube desde setembro, Diniz dirigiu a equipe em 14 partidas e venceu apenas o Lanus, pela Copa Sul-Americana, e o Criciúma, pelo Brasileiro.

continua após a publicidade

- Nunca tive resultados tão ruins em minha carreira. É algo inédito e estou procurando aprender com o que está acontecendo. Estou muito frustrado por não entregar o que a torcida merece – desabafou o técnico do Cruzeiro.

Fernando Diniz, no entanto, disse que não teme ser demitido do Cruzeiro:

- Sou um cara que adora entregar vitórias para a torcida. Essa é a minha pressão maior. Isso de mandar embora não me pressiona. Minha pressão é não entregar resultados nessa temporada.

continua após a publicidade

<strong>Matheus Pereira disputa lance com Felipe Anderson, do Palmeiras, em jogo no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

O técnico afirmou que ainda não está planejando a temporada de 2025:

- Estávamos envolvidos com a final da Sul-Americana e agora totalmente com a parte final do Brasileiro. É uma coisa bem incipiente ainda, não estamos conversando de maneira categórica e consistente.

Para Fernando Diniz, no entanto, os resultados não refletem o desempenho da equipe em campo.

- Os resultados foram piores que o desempenho. Muitas vezes, o time mereceu vencer e não venceu. A falta de resultado, jogando bem ou mal, é o principal prolema da equipe – avaliou. – A oscilação vem da própria carência de resultados. Quando começa a vencer isso gera confiança.

continua após a publicidade

Fernando Diniz lamenta perda de jogadores importantes

O técnico do Cruzeiro também lamentou a ausência de vários jogadores. Contra o Palmeiras, ele não pôde contar com Villalba, Walace, Barreal, Mateus Vital, Kaio Jorge, Matheus Henrique e Dinenno, contundidos, e Lucas Romero, suspenso. No jogo desta quarta-feira, Marlon e Zé Ivaldo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para a última partida do Brasileiro.

Para garantir a oitava vaga na Copa Libertadores de 2025, o Cruzeiro terá de vencer o Juventude, domingo (8), em Caxias do Sul (RS), às 16h, e torcer para que o Bahia não derrote o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.