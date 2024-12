Diniz deve se despedir do Cruzeiro contra o Juventude

O técnico Fernando Diniz deve dirigir o Cruzeiro pela última vez na partida de domingo (8), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), no encerramento do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, a diretoria do clube não confirma a saída do treinador ao fim desta temporada, mas, pelo rendimento do trabalho desenvolvido até aqui, as partes devem chegar a um acordo para a rescisão do contrato que vai até o fim de 2025.

Para se classificar para a Libertadores de 2025, o Cruzeiro precisa derrotar o Juventude e contar com empate do Bahia diante do rebaixado Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no mesmo horário. A vaga na Copa Sul-Americana já está garantida.

Diniz não conseguiu conquistar o título da Copa Sul-Americana diante do Racing (Foto: José Bogado/AFP)

A decisão pela saída de Diniz não depende da classificação ou não do Cruzeiro para a Libertadores. No entendimento dos dirigentes, o trabalho de Fernando Diniz na Toca da Raposa não rendeu o esperado, e o próprio treinador admitiu, após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, quarta-feira (4), no Mineirão, que nunca teve resultados tão ruins quanto os que obteve à frente da Raposa.

Diniz foi contratado em setembro para substituir Fernando Seabra. Em 14 partidas, conseguiu apenas duas vitórias: 1 a 0 sobre o Lanús, pela Copa Sul-Americana, e 2 a 1 contra o Criciúma, no Brasileiro – foram seis empates e seis derrotas, com aproveitamento de apenas 28,6%. Além de perder a final da competição sul-americana para o Racing, o Cruzeiro viu as chances de classificação para a Libertadores caírem significativamente sobre o comando de Fernando Diniz.

Temporada do Cruzeiro teve três treinadores

Na temporada, o Cruzeiro não conseguiu se firmar com nenhum treinador. Começou 2024 com o uruguaio Nicolás Larcamón, demitido depois de perder a final do Mineiro para o Atlético-MG e ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Sousa, da Paraíba. Fernando Seabra dirigiu o time de abril a setembro, mas saiu questionado pela torcida, depois de uma queda de rendimento no Brasileiro.