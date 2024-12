Cruzeiro anuncia definição de treinador para 2025

O técnico Fernando Diniz vai continuar no Cruzeiro na temporada 2025. O dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, o empresário Pedro Lourenço, reuniu-se com o treinador na manhã desta segunda-feira (9), na sede do Supermercados BH, em Belo Horizonte, e definiu que Fernando Diniz vai cumprir o contrato até o fim de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Após jogo contra o Juventude, Diniz desabafou sobre especulação quanto a demissão

Na entrevista coletiva, depois da vitória sobre o Juventude por 1 a 0 no domingo (8), em Caxias do Sul (RS), Fernando Diniz se mostrou indignado com as notícias de que ele deixaria o Cruzeiro agora, ao fim do Campeonato Brasileiro.

-Aqui a imprensa sabe antes dos que os outros que estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Eu não vivo assim, eu acho medíocre viver assim. Eu luto a minha vida inteira por conta disso, eu não me resumo a um placar final de partida. Eu não sou campeão da Libertadores, eu sou muito mais do que campeão da Libertadores, eu sou uma pessoa. É isso que vocês têm que fazer com os jogadores. A gente quer sangue e audiência, a gente não quer o melhor para ninguém, nem na sociedade, nem no futebol. Então, para mim, é um desrespeito muito grande, tá? Me sinto muito desrespeitado - desabafou Fernando Diniz.

Cruzeiro anuncia dispensa de cinco jogadores

Fernando Diniz chegou ao Cruzeiro em setembro desde ano e comandou a equipe em 15 partidas, com apenas três vitórias, seis empates e seis derrotas, 13 gols marcados (menos de um por jogo) e 19 sofridos. O aproveitamento foi de 33,3%.

Temporada começa com Diniz e amistosos nos Estados Unidos

O Cruzeiro fará pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro de 2025. Lá a equipe disputará dois amistosos durante a Inter&Co Soccer Week. No dia 15, a Raposa enfrentará o São Paulo, e três dias depois fará o clássico contra o Atlético-MG. Ambos os jogos serão no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida.

A estreia no Campeonato Mineiro está marcada para 19 de janeiro e deverá ser com time alternativo. O adversário será o Tombense, no Mineirão.