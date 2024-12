Cruzeiro confirma contratação do atacante Yannick Bolasie

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira (27) a contratação do atacante congolês Yannick Bolasie. O acordo com o jogador, que estava livre após o fim de seu contrato com o Criciúma, se estende até dezembro de 2025. Aos 35 anos, Bolasie traz para o Cruzeiro uma experiência internacional significativa, com passagens por várias ligas europeias, incluindo a Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

A equipe técnica e a diretoria do Cruzeiro veem Bolasie como um reforço estratégico para o elenco, sob a direção de Fernando Diniz. O congolês é considerado fundamental para diversificar as opções ofensivas do time, graças à sua imposição física e habilidade técnica.

O Cruzeiro conseguiu superar a concorrência de outros clubes brasileiros, incluindo Grêmio e Fluminense, que mostraram interesse no jogador nos últimos meses. Bolasie tem experiências em clubes da Inglaterra, como Everton, Aston Villa e Crystal Palace, além de passagens pelo futebol belga, turco e galês. No Criciúma, ele registrou oito gols e quatro assistências em 36 jogos.Bolasie fez o gol da vitória do Criciúma sobre o Cruzeiro, no turno do Brasileiro.

continua após a publicidade

Bolasie fez o gol da vitória do Criciúma sobre o Cruzeiro, no turno do Brasileiro

Nascido em Lyon, na França, Bolasie tem nacionalidades inglesa e congolesa. O atacante atuou a maior parte da carreira no futebol inglês, com destaque pelo Cristal Palace, Bristol, Everton e Aston Villa. Também jogou no Anderlecht, da Bélgica, e no Sporting Lisboa.

Bolasie chegou ao Criciúma este ano, disputou 36 jogos, marcou oito gols e fez quatro assistências. Foi dele o gol na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, logo no início do segundo tempo, em 3 de julho, pelo turno do Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

continua após a publicidade