Assista ao vivo à coletiva dos preparadores físicos do Corinthians

O Corinthians retomou a rotina de treinos visando as disputas do segundo semestre. Na manhã desta segunda-feira (30), o coordenador de preparação física, Reverson Pimentel, e o preparador, Celso Rezende, participam de entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

O elenco do Timão teve duas semanas de férias. O período foi combinado previamente com os jogadores devido às folgas do começo de ano. Nesta temporada, o calendário do futebol nacional começou mais cedo, no dia 14 de janeiro, visando a interrupção para o Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo realizado nos Estados Unidos.

Por isso, o Corinthians se reapresentou no dia 7 de janeiro. Para respeitar a obrigação trabalhista que obriga a concessão de um mês de férias, o Timão ofereceu duas semanas de folga em junho. O elenco se reapresentou no sábado (28). Os profissionais da parte física entendem que o tempo ocioso pode ajudar na recuperação de lesões do elenco alvinegro.

O Timão voltou aos treinos após 15 dias de férias e se prepara para a disputa da Copa do Brasil e Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Foco na temporada

O Corinthians terá duas semanas de treinos antes de voltar a entrar em campo. O próximo compromisso do Timão será no domingo (13), contra o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Forival Júnior também prepara a equipe para um Derby que promete ser histórico. No dia 30 de julho, o Corinthians encara o Palmeiras, na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 7 de agosto, no Allianz Parque.