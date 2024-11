Cruzeiro perde para o Racing e é vice da Sul-Americana

O Cruzeiro perdeu para o Racing, por 3 a 1, na final da Sul-Americana, e ficou com o vice-campeonato da competição, na noite deste sábado (23). Martirena, Adrián Martínez e Roger Martínez marcaram para a equipe argentina, enquanto Kaio Jorge diminuiu para a Celeste, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

Ao levantar a taça, o Racing conquistou um título inédito na história do clube. Os brasileiros seguem sem ganhar a Sul-Americana desde que o Athletico-PR superou o Bragantino, em 2021.

Como foi o jogo?

O Racing atropelou o Cruzeiro desde os primeiros minutos da final. Logo aos seis minutos, os argentinos tiveram um gol anulado. Um pouco depois, aos 14 minutos, Walace errou um passe na defesa. Quintero tocou para Martirena, que tentou o cruzamento. A bola surpreendeu Cássio e estufou a rede.

continua após a publicidade

Cinco minutos depois, Salas recebeu lançamento e ganhou de João Marcelo na corrida. O atacante cruzou, Villalba nem Cássio afastaram, e Martínez ampliou para o Racing.

Se o Racing pressionou desde o início do primeiro tempo, no segundo, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada. Aos sete minutos, Matheus Henrique fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Kaio Jorge, que cabeceou e o goleio Arias espalmou. No rebote, o atacante cruzeirense diminuiu para a equipe mineira.

continua após a publicidade

Após o gol, o Cruzeiro começou a gostar do jogo e partiu para cima do Racing. A equipe de Diniz passou a ter mais volume de jogo, enquanto os argentinos apostaram no contra-ataque.

Porém, o Cruzeiro foi insuficiente e pagou o preço por ter sido dominado pelo Racing no primeiro tempo. Ao final, os argentinos mataram o jogo com Roger Martínez, que disparou sozinho e chutou cruzado sem chance para Cássio.

Kaio Jorge foi o autor do gol do Cruzeiro na final contra o Racing (Foto: Daniel Duarte/AFP)

O que vem pela frente?

Após o vice da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (27), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING 3 X 1 CRUZEIRO

FINAL DA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR);

🥅 Gols: Martirena (14' do 1ºT), Adrián Martínez (19' do 1ºT), Kaio Jorge (7' do 2ºT) e Roger Martínez (50' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: García Basso, Nardoni e Di Césare (RAC); Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (CRU).

⚽ ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Martirena; Di Césare, Garíca Basso e Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra (Zuculini) e Quintero (Solari); Salas e Adrián Martínez (Roger Martínez).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaique Jenji); Lucas Romero (Lautaro Díaz), Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU);

4️⃣ Quarto árbitro: Gustavo Tejera (URU);

🖥️ VAR: Leodan González (URU).