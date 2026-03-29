A rodada deste domingo (29) da Copa Verde foi marcada por jogos movimentados nas competições regionais, com destaque para o empate do Remo com o Monte Roraima em meio a um temporal no Baenão. Além disso, goleadas e vitórias importantes agitaram as disputas nas Copas Centro-Oeste e Norte.

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Na Copa Norte B, o Remo ficou no empate em 1 a 1 com o Monte Roraima, em partida disputada sob forte chuva. Já o Porto Velho não tomou conhecimento do Galvez e venceu por 4 a 0.

Pela Copa Centro-Oeste A, o Rio Branco-ES superou o Capital por 2 a 0, enquanto o Araguaína venceu o Primavera AC pelo mesmo placar. Já na Copa Centro-Oeste B, o Porto Vitória protagonizou um dos jogos mais equilibrados do dia ao bater o Atlético-GO por 3 a 2. Já o Anápolis-GO venceu o Tocantinópolis por 2 a 0.

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Fechando a rodada, pela Copa Norte A, Independência e Nacional-AM ficaram no empate sem gols.

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Resultados deste domingo na Copa Verde e regionais (29/03/2026)

Copa Centro-Oeste A – 2ª rodada

Capital 0 x 2 Rio Branco-ES

Primavera AC 0 x 2 Araguaína

Copa Norte B – 2ª rodada

Remo 1 x 1 Monte Roraima

Porto Velho 4 x 0 Galvez

Copa Centro-Oeste B – 2ª rodada

Porto Vitória 3 x 2 Atlético-GO

Anápolis-GO 2 x 0 Tocantinópolis

Copa Norte A – 2ª rodada

Independência 0 x 0 Nacional-AM

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