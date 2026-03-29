Presidente do Vasco, Pedrinho é denunciado no STJD após confusão contra o Cruzeiro

Pedrinho, presidente do Vasco, foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta de reclamações excessivas contra a arbitragem de Lucas Paulo Torezin, do Paraná, na partida contra o Cruzeiro (15/03). Na ocasião, o dirigente afirmou que o árbitro "sempre prejudica o Vasco". Ainda não há data definida para o julgamento.

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Segundo a Procuradoria do STJD, o comportamento de Pedrinho foi classificado como "extremamente reprovável".

— Por fim, consta que, na saída do campo, na zona mista de acesso aos vestiários da arbitragem, o Sr. Pedro Paulo de Oliveira, presidente do Vasco SAF/RJ, abordou o árbitro e, de forma exaltada e com o dedo em riste, proferiu as palavras: "Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa, foi assim ano passado com o palmeiras, na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda" — diz trecho do documento.

Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Além de Pedrinho, o volante Cauan Barros, o fisioterapeuta Aldo Mattos e o gerente de futebol Clauber Rocha também foram citados no processo.

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O jogador do Vasco, expulso na partida, foi enquadrado no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de jogada violenta. O lance ocorreu em uma disputa de bola, na qual atingiu o adversário com força excessiva, colocando em risco a integridade física do atleta.

Já o fisioterapeuta Aldo Mattos foi enquadrado no artigo 258, por "conduta contrária à disciplina desportiva". Na ocasião, o profissional jogou uma bola em campo com a intenção de atrapalhar o andamento da partida.

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O gerente de futebol Clauber Rocha foi denunciado no artigo 191, por invadir o campo após o apito final para protestar contra a arbitragem. O artigo trata de "violar as regras de acesso à área de jogo".

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