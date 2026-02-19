O colombiano Jhon Arias não vê a hora de fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras. Apresentado na semana passada, o jogador está regularizado e já deve atuar na partida decisiva do time contra o Capivariano, no sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O atacante admitiu estar "muito ansioso" para dar seus primeiros passos pelo Verdão e disse que espera conquistar muitas taças pelo seu novo clube.

- Fui muito bem recebido por todos, pela comissão, pelos meus companheiros e pelo clube como um todo. Então, agora acho que é conseguir chegar muito bem preparado para o primeiro jogo. Estou ansioso pela minha estreia, para começar a escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas - disse o colombiano, ao canal do Palmeiras no Youtube.

No treinamento de quarta-feira (18), o colombiano foi a novidade e participou em tempo integral pela primeira vez com o grupo alviverde. Ele havia ido ao campo no último sábado (14), no dia seguinte à chegada ao Brasil, mas fez apenas um trabalho individual com a preparação física alviverde.

Para esta partida que vale vaga na semifinal do Paulistão, o Palmeiras tem apenas dois atletas sob cuidados do departamento médico: o meia Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita realizada na temporada passada. Ambos estão prestes a retornar.

