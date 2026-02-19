Ingressos de Ceará x Floresta estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Floresta duelam no domingo (22), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 18h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos de Ceará x Floresta

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Floresta, pela volta da semifinal. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Azul (Ceará): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Laranja (Ceará): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Social (exclusivo para sócios do Ceará): R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Amarelo (Floresta): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Para a meia-entrada, é obrigatório apresentar o documento que comprove o direito ao benefício no acesso da partida.

Pedro Gilmar em partida do Ceará contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Floresta

No jogo de ida, realizado no mesmo estádio, o Vovô triunfou por 3 a 0. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) fizeram os gols do time.

O Alvinegro decidirá o confronto em casa porque tem melhor campanha. A equipe está brigando pelo tricampeonato consecutivo no Estadual.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.