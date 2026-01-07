Agenda dos jogos do Botafogo no Carioca: data, horário, estádios e onde assistir

Vai começar a temporada de 2026, e o Botafogo, em preparação no CT Lonier, dará o pontapé inicial na próxima quinta-feira (15) para a campanha no Campeonato Carioca. Em um ano atípico, com calendário cheio e corrido, chama atenção a agenda dos clubes do país. Veja abaixo a agenda:

O Campeonato Carioca teve o regulamento alterado. Agora, os 12 times se dividiram em dois grupos, A e B. O sistema de classificação será grupo contra grupo, com a Taça Guanabara tendo sua última rodada no dia 8 de fevereiro.

No Grupo B do Estadual, o Glorioso, agora comandado pelo argentino Martín Anselmi, irá enfrentar Portuguesa, Banngu, Fluminense, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. A estreia será contra a Portuguesa, no dia 15, fora de casa.

Veja a agenda do Botafogo no Campeonato Carioca

Portuguesa x Botafogo: 15/1, às 19h - Estádio Luso Brasileiro

Sampaio Corrêa x Botafogo: 18/1, às 20h30 - Estádio Lourival Gomes de Almeida

Botafogo x Volta Redonda: 21/1, às 19h - Estádio Nilton Santos

Botafogo x Bangu: 24/1, às 21h - Estádio Nilton Santos

Botafogo X Fluminense: 1/2, às 20h30 - Estádio Nilton Santos

Vasco x Botafogo: 8/2, às 19h - A definir

Elenco comandado por Martín Anselmi treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Grupo Globo será o responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca para todo o Brasil. O torneio terá partidas na TV Globo e na Ge TV, com um jogo por rodada em cada plataforma. Além disso, o Sportv exibirá dois confrontos por rodada, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas do estadual.

Vale lembrar que, após a quarta rodada, o Alvinegro irá estrear no Campeonato Brasileiro. O Glorioso tem como data-base da CBF o dia 28 de janeiro para o jogo contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.

