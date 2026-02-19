Titular do Vasco vira dúvida para clássico contra o Fluminense
Thiago Mnedes sentiu dores no joelho e será reavaliado
O Vasco pode ter o desfalque do volante Thiago Mendes para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense que acontece neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O jogador sentiu dores no joelho e será observado até a data da partida. O atleta chegou a realizar exames, mas não constataram uma lesão mais grave. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
Thiago chegou ao Vasco da Gama como o primeiro reforço da janela do meio do ano de 2025. O jogador, que estava no Al-Rayyan, do Catar, demorou a ter uma sequência no clube cruz-maltino, mas, desde as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, tornou-se peça importante no meio-campo vascaíno.
Meio-campo modificado para o clássico
Além da possível ausência de Thiago Mendes, o Vasco da Gama também não contará com Philippe Coutinho, que solicitou a rescisão contratual. Diante desse cenário, o técnico Fernando Diniz terá de reformular o setor de meio-campo.
Para a vaga de Coutinho, Johan Rojas aparece como principal opção. O jovem colombiano vinha sendo acionado ao longo das partidas na posição do camisa 10 e mostrou bom desempenho, a ponto de parte da torcida já defender sua presença entre os titulares.
Já para substituir Thiago Mendes, caso o volante realmente não reúna condições de jogo, Hugo Moura e Tchê Tchê disputam a posição para atuar ao lado de Barros na equipe que iniciará a partida.
