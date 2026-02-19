Sozinho, jogador do Corinthians vale mais que a metade de todo elenco do Athletico
Jogo não aconteceu por conta da Supercopa Rei
Athletico-PR e Corinthians duelam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), pela 2° rodada do Brasileirão 2026. As equipes irão realizar a partida que foi adiada pela Supercopa Rei, vencida pelo Timão, em cima do Flamengo. Veja com o Lance! quantas vezes o plantel corintiano é mais valioso que o do Furacão.
Com um elenco avaliado em 118,90 milhões de euros (R$ 734,60 milhões), os comandados de Dorival Jr viajam para enfrentar o Athletico Paranaense na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada. O Rubro Negro conta com um plantel estimado em 42,43 milhões de euros (R$ 262,17 milhões), e acabou de voltar para a elite do futebol brasileiro. A diferença representa que o time do Corinthians é aproximadamente 2,8x mais valioso que o do Furacão.
Outra comparação que pode ser feita é que, valendo 22 milhões de euros (R$ 136,40 milhões), Yuri Alberto vale mais que a metade de todo o elenco athleticano. No entanto, o atacante está fora da partida, devido a uma lesão que sofreu no jogo contra o São Bernardo, pelo Paulistão.
Confira os 10 jogadores mais valiosos do Corinthians:
- Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 136,40 milhões)
- Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 86,80 milhões)
- Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões)
- Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)
- Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 49,60 milhões)
- Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 49,60 milhões)
- Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 37,20 milhões)
- Kaio César – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões)
- Pedro Raul – 4 milhões de euros (R$ 24,80 milhões)
- Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões)
Confira os 10 jogadores mais valiosos do Athletico-PR:
- Bruno Zapelli – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões)
- Lucas Esquivel – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões)
- Kevin Viveros – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões)
- Juan Portilla – 3,3 milhões de euros (R$ 20,46 milhões)
- Gastón Benavídez – 2,8 milhões de euros (R$ 17,36 milhões)
- Mycael – 2,5 milhões de euros (R$ 15,50 milhões)
- Dudu – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões)
- Léo – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões)
- Carlos Terán – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões)
- Julimar – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões)
Onde assistir Athletico x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X CORINTHIANS
SÉRIE A - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)
