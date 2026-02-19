Sozinho, jogador do Corinthians vale mais que a metade de todo elenco do Athletico

Athletico-PR e Corinthians duelam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), pela 2° rodada do Brasileirão 2026. As equipes irão realizar a partida que foi adiada pela Supercopa Rei, vencida pelo Timão, em cima do Flamengo. Veja com o Lance! quantas vezes o plantel corintiano é mais valioso que o do Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

Com um elenco avaliado em 118,90 milhões de euros (R$ 734,60 milhões), os comandados de Dorival Jr viajam para enfrentar o Athletico Paranaense na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada. O Rubro Negro conta com um plantel estimado em 42,43 milhões de euros (R$ 262,17 milhões), e acabou de voltar para a elite do futebol brasileiro. A diferença representa que o time do Corinthians é aproximadamente 2,8x mais valioso que o do Furacão.

Outra comparação que pode ser feita é que, valendo 22 milhões de euros (R$ 136,40 milhões), Yuri Alberto vale mais que a metade de todo o elenco athleticano. No entanto, o atacante está fora da partida, devido a uma lesão que sofreu no jogo contra o São Bernardo, pelo Paulistão.

continua após a publicidade

Corinthians venceu o São Bernardo fora de casa (Foto: Jefferson José/RP Fotopress/Gazeta Press)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Corinthians:

1 . Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 136,40 milhões) 2 . Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 86,80 milhões) 3 . Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões) 4 . Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões) 5 . Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 49,60 milhões) 6 . Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 49,60 milhões) 7 . Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 37,20 milhões) 8 . Kaio César – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões) 9 . Pedro Raul – 4 milhões de euros (R$ 24,80 milhões) 10 . Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 18,60 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Athletico-PR:

1 . Bruno Zapelli – 4,5 milhões de euros (R$ 27,90 milhões) 2 . Lucas Esquivel – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões) 3 . Kevin Viveros – 3,5 milhões de euros (R$ 21,70 milhões) 4 . Juan Portilla – 3,3 milhões de euros (R$ 20,46 milhões) 5 . Gastón Benavídez – 2,8 milhões de euros (R$ 17,36 milhões) 6 . Mycael – 2,5 milhões de euros (R$ 15,50 milhões) 7 . Dudu – 2 milhões de euros (R$ 12,40 milhões) 8 . Léo – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões) 9 . Carlos Terán – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões) 10 . Julimar – 1,5 milhões de euros (R$ 9,30 milhões)

Onde assistir Athletico x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CORINTHIANS

SÉRIE A - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)