Bruno Rodrigues é apresentado pelo Cruzeiro e abre o jogo sobre período lesionado

Novo atacante do Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quinta-feira (19), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, o jogador falou sobre o período que ficou lesionado no Palmeiras.

– Quando eu machuquei meu joelho pela primeira vez, nunca tinha passado por isso. Joguei 77 jogos no Cruzeiro, nunca tive lesão. Minha primeira lesão no joelho direito, a gente não espera. E em seguida o esquerdo. Isso me abalou demais. Acredito muito em Deus e ele tem o propósito. Sempre quis ser pai, ele me deu uma filha maravilhosa. Muito tempo em casa, tinha que fazer alguma coisa. Muito feliz, estou muito feliz aqui no Cruzeiro, espero dar meu melhor todos os dias. Quando machuquei o Kaio mandou mensagem. Perguntava para ele, mandava vídeo. Ele me motivava. Passou pela minha cabeça que não jogaria mais – comentou.

Bruno Rodrigues (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Pronto para jogar

Bruno Rodrigues ainda destacou que está pronto para jogar e à disposição do técnico Tite. O jogador ainda aguarda seu nome ser oficializado para jogar no Campeonato Mineiro.

– Muito feliz, motivado. Sei o que vivi aqui em 2022, em 2023. Ver o Cruzeiro como está, a estrutura. O que temos que fazer é jogar futebol, se Deus quiser será um ano maravilhoso – disse.

– Meu último jogo foi contra o Mirassol, joguei 80 minutos, em janeiro. Me sinto muito bem, estou à disposição do professor Tite, vou ajudar da melhor forma possível. Sou muito dedicado, voltei para cá para ajudar o Cruzeiro – ressaltou Bruno Rodrigues.

