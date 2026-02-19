Ingressos de Fortaleza x Ferroviário estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Ferroviário duelam no sábado (21), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 17h (de Brasília). A venda geral de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Fortaleza já iniciou a venda de ingressos para receber o Ferroviário. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos de venda física: lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy. Confira abaixo os valores dos ingressos de Fortaleza x Ferroviário:

Arquibancada Azul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Cadeiras sociais: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Visitante: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Prévia do jogo: Fortaleza x Ferroviário

No jogo de ida, o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 2 a 0, com gols de Bareiro e Vitinho. O time de Thiago Carpini fica com a vaga na final mesmo se perder por um tento de diferença.

O Leão será o mandante no jogo da volta porque tem melhor campanha. O clube busca interromper a sequência de dois títulos do rival Ceará.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.