Dudu fica no Atlético? No limite de jogos pelo Brasileirão, jogador indica futuro

O atacante do Atlético, Dudu, tem recebido poucas oportunidades com Eduardo Domínguez no Campeonato Brasileiro. O jogador está próximo do limite de partidas permitido para defender outro clube da Série A na mesma competição, o que aumenta as especulações sobre sua permanência.

O atacante do Atlético, Dudu, tem recebido poucas oportunidades com Eduardo Domínguez no Campeonato Brasileiro. O jogador está no limite de partidas permitido para defender outro clube da Série A na mesma competição, o que aumenta as especulações sobre sua permanência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Dudu não atua no Brasileirão há cerca de um mês. Sua última participação foi no dia 26 de abril, quando entrou em campo na goleada sofrida para o Flamengo, pela 13ª rodada. Desde então, o camisa 92 tem sido utilizado apenas em jogos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Após a vitória sobre o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, o atacante comentou sua situação e o futuro no clube. Ele negou a existência de negociações para uma possível saída e afirmou que segue totalmente focado no dia a dia da equipe. Dudu também reforçou que possui contrato vigente com o Atlético e destacou que trabalha para conquistar mais espaço no elenco comandado por Domínguez:

continua após a publicidade

— Nunca conversei com ninguém, não tem nada. Tenho o meu contrato até o final do ano que vem, to bem focado aqui trabalhando para ter mais minutagem, mais espaço. A gente respeita toda a decisão do treinador, cabe aos jogadores que não vem jogando trabalhar e fazer o que vem fazendo nos treinamentos para pode ter de novo mais minutagem — disse Dudu

Dudu pelo Atlético

Dudu chegou ao Atlético no meio da temporada de 2025, após deixar o rival Cruzeiro. Desde então, o camisa 92 já soma 51 partidas pelo clube alvinegro. Nesse período, marcou oito gols e contribuiu com seis assistências.

continua após a publicidade

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.