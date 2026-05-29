Martinelli, do Fluminense, abre o jogo sobre lesão: 'Complicado para mim'

O retorno de Martinelli aconteceu antes do previsto e já trouxe impacto imediato para o Fluminense. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o volante voltou a atuar na vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, na última quarta-feira (27), e foi um dos destaques da classificação tricolor às oitavas de final da Libertadores.

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Ao Lance!, o jogador falou sobre o período longe dos gramados e destacou o trabalho realizado para antecipar o retorno.

— Ficar fora foi um período complicado para mim, porque acredito que vinha em um bom momento, conseguindo ajudar a equipe. Estávamos em um bom momento coletivo também. Mas consegui me recuperar bem e rápido, com todo o suporte do departamento médico, fisioterapia e transição, a tempo de retornar para ajudar a equipe em campo nessas duas últimas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo — disse Martinelli.

Inicialmente, a expectativa era de que o camisa 8 só voltasse a ficar à disposição após a Copa do Mundo. A recuperação, porém, evoluiu melhor do que o esperado, permitindo que o jogador retornasse a tempo das duas últimas partidas antes da paralisação da temporada.

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Contra o La Guaira, Martinelli mostrou rapidamente por que é considerado uma das peças mais importantes do elenco de Luis Zubeldía. Além de dar mais equilíbrio ao meio-campo, participou diretamente do segundo gol da equipe ao quebrar linhas com um passe preciso para Hércules invadir a área e marcar.

A atuação reforçou uma percepção interna que já existia no clube: a de que o Fluminense sente a ausência de Martinelli principalmente nos momentos de maior instabilidade defensiva. Com ele em campo, o time costuma ganhar mais controle sem perder capacidade de construção.

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— Estou muito feliz de ter retornado e ajudado a equipe em um momento tão importante. Alcançamos nosso primeiro objetivo, que era a classificação na Libertadores, com uma boa vitória ao lado do nosso torcedor. Agora, temos a última partida antes da parada, com um confronto difícil pela frente, mas vamos buscar um bom resultado para seguir na briga na parte de cima da tabela — disse ao Lance!.

Martinelli em ação pelo Fluminense contra o La Guaira (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

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