Confronto do Fluminense na Libertadores agita torcedores: 'Tem que ser'

O sorteio da fase de mata-mata da Libertadores foi realizado nesta sexta-feira (29) no Paraguai e definiu os chaveamentos até a final da competição. Com três confrontos da fase de grupos repetidos, o Fluminense jogará contra o líder do seu grupo, o Independiente Rivadavia.

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➡️Fluminense reencontra algoz na Libertadores nas oitavas de final

Classificado com metade dos pontos da equipe argentina, o Tricolor decidirá a vaga nas quartas de final fora de casa. Após o adversário ser definido, alguns torcedores analisaram a situação do time de Luis Zubeldía na competição.



Veja alguns comentários:

Hércules marcou um dos gols do Fluminense na vitória contra o La Guaira na Libertadores (FOTO: MARCELO GONÇALVES/ FLUMINENSE F.C.)

Fluminense fatura bolada com classificação na Libertadores; veja valores

A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores trouxe alívio esportivo e também financeiro ao clube. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, na última quarta-feira (27), o Tricolor garantiu uma premiação importante da Conmebol em meio ao momento de pressão vivido na temporada.

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Pela participação na fase de grupos, o Fluminense já havia assegurado 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,15 milhões). Além disso, a Conmebol paga bônus por vitória nesta fase da competição. Cada triunfo rende 340 mil dólares, aproximadamente R$ 1,75 milhão.Como venceu Bolívar e Deportivo La Guaira no Maracanã, o clube arrecadou mais 680 mil dólares em bônus por desempenho, cerca de R$ 3,5 milhões.

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Com a classificação às oitavas de final, o Fluminense ainda garantiu mais 1,25 milhão de dólares, aproximadamente R$ 6,44 milhões. No total, o Tricolor já acumulou cerca de 2,93 milhões de dólares na Libertadores de 2026, algo em torno de R$ 15 milhões na cotação atual.

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Apesar disso, o clube ainda vê a campanha como financeiramente abaixo do ideal. O Fluminense venceu apenas dois dos seis jogos da fase de grupos. Caso tivesse conquistado aproveitamento perfeito, teria recebido mais 2,04 milhões de dólares em bônus por vitórias, o equivalente a aproximadamente R$ 10,5 milhões. Ou seja, o Tricolor deixou pelo caminho cerca de R$ 7 milhões apenas na fase de grupos em relação ao cenário máximo possível.

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O valor poderia ter sido ainda mais preocupante em caso de eliminação precoce. Isso porque a vaga nas oitavas já representa uma quantia considerada importante dentro do planejamento financeiro do clube, que prevê arrecadações esportivas relevantes em 2026 após os investimentos feitos no elenco.

Além do dinheiro já garantido, o Fluminense segue vivo na disputa por premiações ainda maiores nas próximas fases da Libertadores:

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)

Somando todas as fases e bônus possíveis por vitória, o campeão da Libertadores pode ultrapassar os R$ 200 milhões em premiação total. Avançar no torneio foi fundamental não apenas pelo peso esportivo, mas também para aliviar a necessidade de vendas de jogadores na próxima janela de transferências. Antes da classificação, a possibilidade de eliminação já gerava preocupação sobre o impacto no orçamento e no planejamento do restante da temporada.

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