Duelo do Corinthians na Libertadores divide opiniões: 'Eu já vi'

O sorteio da fase de mata-mata da Libertadores foi realizado nesta sexta-feira (29) no Paraguai e definiu os chaveamentos até a final da competição. O Corinthians foi uma das últimas equipes a serem sorteadas e vai enfrentar o Rosário Central, liderado por Angel Di Maria.

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Classificado em primeiro lugar do Grupo E com 11 pontos, o Timão decidirá em casa a partida contra o time argentino. Caso avance para as quartas de final da competição, enfrentará o vencedor do duelo entre Universidade Católica, do Chile, e Estudiantes, da Argentina. Após a definição dos confrontos, alguns torcedores se dividiram nas redes sociais e divergiram nas opinões sobre o duelo.

Veja alguns comentários:

Memphis jogou na derrota do Corinthians para o Platense na Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Hugo Souza admite erros após derrota do Corinthians na Libertadores

O goleiro Hugo Souza viveu uma noite para esquecer na derrota do Corinthians por 2 a 0 diante do Platense, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela sexta e última rodada da Libertadores.

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No primeiro gol do Platense, em cobrança de pênalti, a jogada teve origem em uma saída errada do camisa 1 em um escanteio. Na sequência, houve um toque no braço de Garro, que originou a penalidade máxima convertida pelo adversário.

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No segundo gol, o lance aconteceu por conta de um erro de passe do arqueiro. Aos 11 minutos do segundo tempo, com recuo do lateral Matheuzinho, Hugo Souza tentou sair jogando, mas entregou a bola nos pés de Zapiola, que, com categoria, encobriu o goleiro e mandou para o fundo das redes.

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— Tem dias que as coisas não dão certo. Hoje foi assim. Acho que a gente conseguiu criar volume, ter a bola, mas não transformamos em chances de gol. Tive uma noite infeliz. Apesar de algumas defesas, tive uma interferência grande no placar. Peço desculpa ao torcedor. É levantar a cabeça e seguir em frente — disse Hugo Souza à Paramount+.

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— Nós não somos deslumbrados, sabemos o que precisamos fazer. Hoje foi uma noite infeliz. Não faltou vontade. Corremos até o final, em nenhum momento a gente abriu mão do jogo. Foi uma noite em que as coisas não aconteceram para nós. Agora é levantar a cabeça, domingo (a partida é no sábado) temos um jogo importante pelo Brasileiro — completou.

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