Ceará e Fortaleza conhecem adversários das semis do Estadual

Ceará e Fortaleza empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (8), na Arena Castelão, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Com o fim dessa etapa, os confrontos das semifinais estão definidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Alvinegro avançou na liderança do Grupo D, com sete pontos. O rival será o Floresta, que fez quatro pontos e ficou em segundo lugar. No confronto da primeira fase, o Vovô entrou em campo com um time da base e triunfou por 1 a 0.

O Tricolor foi o líder da chave C, somando cinco pontos. O Ferroviário, que fez quatro, classificou-se na segunda posição. Quando as equipes se enfrentaram na fase anterior do Estadual, o 0 a 0 permaneceu no placar.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

As semifinais acontecerão em duelos de ida e volta, com Ceará e Fortaleza decidindo em casa. Tais jogos estão marcados para os dias 15 e 22 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Rebaixados no último Brasileirão, os rivais vêm passando por um início de temporada com diversas mudanças. A Série B, grande objetivo do ano, terá início em março.

Ceará e Fortaleza empataram no Castelão

No empate desta noite, os times fizeram um jogo pouco inspirado e não criaram grandes chances. Os cruzamentos e as finalizações de fora da área estiveram entre as principais alternativas no ataque.

➡️ Em jogo truncado, Ceará e Fortaleza empatam pelo Estadual

Este foi o primeiro Clássico-Rei do ano. É possível que Ceará e Fortaleza repitam o confronto na decisão do Estadual.