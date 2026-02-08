Diniz explica escolha de não poupar atletas do Vasco no clássico: 'Estratégia mais acertada'

Após a vitória do Vasco sobre o Botafogo por 2 a 0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, o treinador Fernando Diniz explicou o motivo de ter utilizado o time titular para o clássico, mesmo já estando classificado para as quartas de final.

- O planejamento foi para um jogo importante. Colocamos o time mais forte para vencer o jogo. É um time que tem saúde para jogar hoje e contra o Bahia. Se estivesse definido ontem (os confrontos das quartas de final), entraríamos diferente. Para o cenário de hoje, foi a estratégia mais acertada.

Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Veja outros tópicos da coletiva de Fernando Diniz

Reforços desta janela

— Acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. Conseguimos ser criativos na janela. Foi muito similar ao que fizemos no meio do ano passado. Conseguimos fazer boas contratações de acordo com o orçamento que o Vasco tem. A disputa é extremamente saudável. Não é questão de fazer sombra, o time precisa de jogadores qualificados para momentos de troca, recuperações, necessidades… Precisamos de jogadores à altura dos que estão jogando. O jogador tem que se sentir pressionado sempre. Ter outro bom jogador na sua posição faz você crescer. Isso não é ruim para ninguém, um puxa o outro. A gente precisava disso.

Coutinho mais próximo ao gol

— O Coutinho joga onde é melhor para o time em determinados momentos. A gente conseguiu empurrar bastante a Chapecoense para trás, então favoreceu para ele ficar mais perto do gol. E sempre que puder eu quero ele perto do gol. Em algumas situações, em que o jogo está muito travado, ele acaba descendo um pouco para ajudar na liberação do jogo.

Atuação de Marino

— Acho que ele tem uma certa ansiedade até pelo perfil dele, é um jogador muito elétrico, muito incisivo, que gosta muito dos enfrentamos. Normal o que está acontecendo, eu acredito que é questão de tempo para ele se sentir mais bem acomodado e conseguir construir aquilo que ele pode.

Cuiabano e Spinelli enfrentam o Bahia?

— Cuiabano e Spinelli devem ter condição de jogo. Cuiabano já treinou um pouco mais. Mas, precisamos ter cuidado com esses jogadores. Assim como tivemos com Brenner, Rojas, Marino… Será bom poder contar com eles, mas veremos isso na terça-feira. O Cuiabano acho que está ok em termos de documentação. O Spinelli, não sei se teremos tempo hábil.

Atuação de Alan Saldivia

— Eu tinha indicado o Saldivia já no Fluminense. No ano passado tentamos trazê-lo também na janela do meio do ano. É um jogador que eu tinha de fato uma expectativa muito positiva. Acompanhei muito jogo do Saldivia pelo Colo Colo, jogos difíceis de Libertadores. Jogador muito forte no duelo, muito rápido, jogador viril. É um jogador falante, que tem uma boa liderança. Tenho uma expectativa muito positiva para o Saldivia, assim como eu tinha na contratação do Cuesta.

Concorrência na lateral-direita

— Em relação ao planejamento, não mudou nada com hoje. Vamos seguir o que estávamos imaginando. É muito bom ter o Paulo Henrique de volta. Sabemos do potencial que ele tem. Quando cheguei, ele estava na Seleção. E é importante o Puma estar vivendo esse momento, um jogador importante em várias fases do jogo. É um privilégio contar com dois jogadores de seleção, um da uruguaia e um da brasileira.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BOTAFOGO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Gols: Brenner 3'/2ºT e Coutinho 15'/2ºT (VAS)

Cartões amarelos: Robert Renan (VAS) e Marquinhos (BOT)

Cartão vermelho: Marquinhos (BOT) e Allan* (BOT)

*No banco de reservas

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez (Paulo Henrique) e Brenner (Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Gabriel Abdias e Nathan (Arthur Izaque); Matheus Martins (Kauan Toledo) e Kadir (Caio Valle). Técnico: Martín Anselmi.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.