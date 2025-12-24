Flamengo no topo e Corinthians com salto grande; veja o ranking da CBF

A CBF divulgou nesta quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada 2026, e o Flamengo aparece novamente no topo da lista. Campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, o Rubro-Negro lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O grande destaque da atualização é o Corinthians, que saltou para a vice-liderança após a conquista da Copa do Brasil, encerrando a temporada com 14.930 pontos.

continua após a publicidade

➡️Flamengo terá elenco profissional rejuvenescido e base 'em seca' em 2026

O ranking é elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.

Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640. Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, a Copa passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking.

continua após a publicidade

No cenário de 2025, o Flamengo manteve a liderança impulsionado pelo título nacional e pela regularidade nas últimas temporadas. Já o Corinthians foi o clube que mais cresceu entre os primeiros colocados, beneficiado diretamente pelo troféu da Copa do Brasil, que teve peso relevante no cálculo do ranking.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Ranking Nacional de Clubes é utilizado pela CBF como referência para distribuição de vagas em competições como a Copa do Brasil e a Série D, além de servir como termômetro do desempenho recente dos clubes no cenário nacional.