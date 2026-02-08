A primeira etapa do clássico entre Corinthians e Palmeiras foi marcada por dois lances decisivos, um para cada lado. Aos 33 minutos, Carlos Miguel tentou afastar uma cobrança de escanteio dentro da área, mas acabou atingindo o zagueiro Gustavo Henrique.

Raphael Claus assinalou penalidade para o Corinthians sem o auxílio do VAR, apesar das reclamações dos jogadores do Palmeiras.

Memphis Depay foi o responsável pela cobrança, mas escorregou no momento do chute e mandou a bola para fora, à esquerda de Carlos Miguel. O goleiro comemorou efusivamente o erro do camisa 10 rival e precisou ser contido pelo zagueiro Gustavo Gómez e pelo lateral-esquerdo Piquerez.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez em 2026. Na última temporada, as equipes se enfrentaram sete vezes, com três vitórias do Timão, três empates e uma vitória alviverde, que acabou sendo eliminado pelo rival na final do Paulistão e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Paulistão - 7ª rodada

📆 Data e horário: domingo (08), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)

Jogadores de Corinthians e Palmeiras conversam com a arbitragem antes de cobrança de pênalti de Memphis Depay (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

