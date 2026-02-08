Campeão, Fluminense vence Maricá e coroa campanha na Taça Guanabara
Tricolor teve a melhor campanha geral da primeira fase
O Fluminense, com o título da Taça Guanabara já garantido, venceu o Maricá por 1 a 0 na noite deste domingo (8), no Maracanã. Debaixo de muita chuva, Kevin Serna marcou o gol da vitória. O Tricolor conquistou o torneio pela 13ª vez.
O Fluminense entrou em campo sem pressão, pois os resultados da rodada fizeram com que fosse campeão antes mesmo do apito inicial. Nas quartas de final do Estadual, o Flu enfrentará o Bangu, quarto colocado do Grupo B.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi de domínio do Fluminense, que teve mais volume, especialmente pelo lado esquerdo, com Serna, Ganso e Arana, mas sem levar perigo. O Maricá tentou subir ao ataque com bolas longas, mas a linha defensiva tricolor impediu os avanços.
Aos 26, John Kennedy teve boa chance e finalizou cruzado para a defesa de Yuri. Savarino tentou o rebote, mas a defesa chegou antes. Depois, aos 39, o camisa 9 teve nova oportunidade e o goleiro do Maricá espalmou para escanteio.
O Flu voltou mais perigoso do vestiário, emnplacando três boas chances antes dos 10 minutos, com Guga e Ignácio, pelo lado direito, e com Savarino, pela esquerda.
Aos 22, Zubeldia fez mexida dupla, colocando Soteldo e Lucho no lugar de Savarino e Otávio. No lance seguinte, em sua primeira ação no jogo, o camisa 7 cruzou na medida para Serna abrir o placar. Poucos minutos depois, Ignácio finalizou de dentro da área para grande defesa do arqueiro adversário.
Na reta final, Matheus Reis, que entrou na segunda etapa, infiltrou na defesa e recebeu de Soteldo. Yuri saiu bem e defendeu a finalização.
O que vem aí para o Fluminense
O próximo jogo do Flumiennse é na quinta-feira (12), contra o Botafogo. Válida pela terceira rodada do Brasileirão, a partida será às 19h30, no Maracanã. Pelo Carioca, o Tricolor enfrentará o Bangu nas quartas de final. A decisão será em jogo único e está marcada para acontecer entre os dias 14 e 16 de fevereiro.
Confira as informações de Fluminense x Maricá
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🚩 Árbitragem: Bruno Mota Correia; Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha
🟨 Cartões amarelos: Vinicius Matheus e Victor
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ Gols: Kevin Serna (22'/2T)
🏟️ Público e renda: 11.297 presentes; R$402.080,00 de renda
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Otávio (Lucho Acosta), Martinelli (Hércules) e Ganso; Savarino (Soteldo), Serna (Matheus Reis) e John Kennedy (Santi Moreno).
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro Silva, Vinicius, Marcelinho, Caio Vitor, Almir, Pablo Thomaz, Vitinho (Oliver) e Rafael Café.
