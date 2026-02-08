Sinisterra analisa estreia com Tite pelo Cruzeiro: 'Momento certo'

Durante a vitória por 2 a 0 do Cruzeiro contra o América-MG neste domingo (8), o atacante Luís Sinisterra fez sua primeira partida sob o comando de Tite. Após a partida, o jogador ressaltou que foi o momento certo para entrar em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Primeiramente, agradecer a Deus por me permitir voltar. Um trabalho muito bom que precisava ser feito. Precisava pegar ritmo. O time fez a pré-temporada, eu precisava me recuperar. Agora foi o momento certo para voltar. Acho que o trabalho que fizemos com o DM foi bom, agradeço pela confiança, por me ajudarem sempre – disse Sinisterra na zona mista.

– Eu quero jogar a maior quantidade de jogos possíveis, ficar saudável, ganhar títulos. Temos muito pela frente, muitos jogos, muitos torneios, queremos fazer o melhor possível. Quero ajudar o time quando for necessário. Muito feliz por esse momento. Agora é olhar para frente – projetou o atleta.

continua após a publicidade

Durante a partida, Luis Sinisterra teve inclusive a oportunidade de marcar um gol. Após a partida, ele comentou sobre o lance.

– Ali, acho que foi uma boa jogada, precisava finalizar com a perna esquerda. Tentei, mas escorreguei. Pegar confiança, ritmo, para que a próxima jogada eu finalize melhor. Normalmente não jogo pela direita. Não sei, mas foi uma jogada bonita que poderia ter sido gol. É melhorar durante a semana para que na próxima vez seja melhor – explicou.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

continua após a publicidade

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.