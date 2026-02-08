Memphis perde pênalti, Flaco López marca, e Palmeiras vence o Corinthians pelo Paulistão
Time de Abel Ferreira marca no final da segunda etapa e garante vitória
O Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0 no clássico deste domingo (8), válido pelo Campeonato Paulista. O gol da partida foi marcado por Flaco López na reta final da segunda etapa. O jogo também ficou marcado pelo pênalti desperdiçado ainda no primeiro tempo por Memphis Depay.
Com o resultado, o Palmeiras garantiu vaga na próxima fase ao somar 16 pontos em sete jogos, com cinco vitórias e duas derrotas. Já o Timão ocupa a quarta posição, com 12 pontos, com três vitórias, dois empates e três derrotas.
O JOGO
A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.
Melhor no jogo, o Corinthians voltou a levar perigo com Yuri Alberto após passe de Matheus Pereira entre os defensores do Palmeiras, com leve desvio de André, que deixou o camisa 9 em condições de finalizar, mas, na dividida, a bola saiu pela linha de fundo.
O Palmeiras respondeu aos 11 minutos, quando Vitor Roque recebeu passe pela esquerda, passou pela defesa do Corinthians e finalizou cruzado. Em dois tempos, Hugo Souza fez a defesa.
O Corinthians seguiu controlando o ritmo da partida e criou outra grande oportunidade aos 18 minutos. Memphis recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e deu um belo passe para Breno Bidon, que finalizou com perigo, mas para fora.
A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.
Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.
SEGUNDO-TEMPO
Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.
A primeira chance do Corinthians no segundo tempo saiu dos pés de Memphis Depay. Aos 15 minutos, o camisa 10 aproveitou uma saída errada do Palmeiras e arriscou um chute forte, Carlos Miguel defendeu.
A oportunidade animou o Corinthians e incendiou a Neo Química Arena. Na sequência, o time voltou a levar perigo em uma bomba de fora da área de Matheus Bidu, que novamente parou na defesa do goleiro palmeirense.
O clássico ganhou em intensidade e passou a ter chances para os dois lados. Em uma delas, Gabriel Paulista cabeceou após escanteio cobrado por Memphis, e Carlos Miguel fez grande defesa.
No lance que originou o contra-ataque, Luighi encontrou Flaco López disparando pela esquerda e fez o passe. O argentino dominou, avançou e, ao arriscar o chute, Breno Bidon travou a finalização e mandou para escanteio. Na cobrança, Andreas Pereira colocou a bola na área, e Luighi finalizou no bate-rebate, mas novamente não acertou o gol.
O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.
Na comemoração, o camisa 42 chutou a bandeirinha e provocou tumulto. O atacante palmeirense recebeu cartão amarelo.
Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.
O que vem pela frente?
O Corinthians agora enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira (12), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras viaja ao Rio Grande do Sul, onde encara o Internacional, na mesma data, às 21h30.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 0x1 Palmeiras
Paulistão
📆 Data e horário: domingo (08), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco Lopez (38'/1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira, Breno Bidon (COR); Andreas Pereira, Mauricio e Flaco López (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL);
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Vitinho); Raniele, André (Dieguinho), Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Breno Bidon (Pedro Raul); Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan (Sosa); Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Luighi). (Técnico: Abel Ferreira)
