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Ramon Menezes assume clube da Série D do Brasileirão

Ex-jogador comandou recentemente a seleção brasileira sub-20

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 20:39
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Ramon Menezes comanda treino da Seleção Brasileira Sub-20
Ramon Menezes comanda treino da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ramon Menezes foi anunciado como o novo treinador do Primavera-SP nesta sexta-feira (9), em Indaiatuba. Aos 54 anos, ele retorna ao comando de um clube após deixar a CBF em outubro de 2025 e terá como principais desafios o Campeonato Paulista e a inédita participação do time na Série D do Brasileiro em 2027.

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O Primavera-SP escolheu Ramon Menezes para substituir Rafael Marques, ex-Palmeiras, no comando técnico da equipe. O treinador destacou a confiança no projeto apresentado pela diretoria e a crença no potencial do clube para construir um trabalho sólido na próxima temporada, que marca o centenário da agremiação.

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Com experiência recente à frente da seleção brasileira sub-20, entre 2022 e 2025, Ramon pretende aplicar seu conhecimento no desenvolvimento de jovens atletas, mesclando-os com jogadores mais experientes do elenco do Primavera. Ele ressaltou que essa vivência com atletas em formação será um diferencial para o clube.

Além do trabalho na base, Ramon Menezes também teve passagem interina pela seleção principal, comandando a equipe em três amistosos, com uma vitória sobre a Guiné e duas derrotas para Marrocos e Senegal.

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Antes de sua atuação na CBF, o técnico acumulou experiência em clubes como Vasco, CRB e Vitória. No Vasco, onde também foi jogador e conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 1998 e o Campeonato Brasileiro de 1997, Ramon foi efetivado como treinador em 2020, obtendo oito vitórias, três empates e cinco derrotas em 16 partidas.

Como ex-meia, Ramon é reconhecido pela qualidade nas cobranças de falta, um fundamento que pretende trabalhar intensamente com o elenco do Primavera para que a equipe se destaque nas bolas paradas, que ele considera decisivas para os jogos.

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O treinador convidou a torcida para apoiar o time durante a temporada histórica, reforçando a importância do apoio do torcedor como o 12º jogador para alcançar os objetivos do clube em 2027.

Ramon Menezes inicia sua trajetória no Primavera-SP em 2027, com a missão de conduzir o clube no Campeonato Paulista e na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, no ano em que o time celebra 100 anos de história.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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